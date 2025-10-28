تخریب بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده قلعه رودخان

به گزارش ایلنا از فومن، ابوذر قریب‌زاده گفت: بنایی که به صورت غیرمجاز در منطقه ییلاقی حفاظت شده مته خانی قلعه رودخان فومن ساخته شده بود، با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فومن، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، تخریب و زمین تصرف شده آزاد شد.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن هرگونه تصرف، ساخت و ساز و تغییر کاربری در مناطق حفاظت‌شده، افزود: با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

