تخریب بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده قلعه رودخان
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن گفت: یک بنای غیرمجاز در محدوده ییلاقات قلعه رودخان این شهرستان با حکم قضایی تخریب و زمین منطقه آزاد شد.
به گزارش ایلنا از فومن، ابوذر قریبزاده گفت: بنایی که به صورت غیرمجاز در منطقه ییلاقی حفاظت شده مته خانی قلعه رودخان فومن ساخته شده بود، با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فومن، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، تخریب و زمین تصرف شده آزاد شد.
وی با تأکید بر غیرقانونی بودن هرگونه تصرف، ساخت و ساز و تغییر کاربری در مناطق حفاظتشده، افزود: با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.