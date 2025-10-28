با حضور مسئولان شهری و استانی؛
طرح مدارس پسماند صفر در ۲۰۰ مدرسه شیراز کلید خورد
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طرح نوآورانه «مدارس پسماند صفر» با حضور مسئولان شهری و استانی در شیراز افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، این طرح با هدف نهادینهسازی فرهنگ کاهش تولید و تفکیک پسماند در نسل آینده، در ۲۰۰ مدرسه منتخب شهر به اجرا درآمد.
در مراسم افتتاحیه این طرح که با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز و ادارهکل آموزش و پرورش استان فارس برگزار شد، برنامههای آموزشی و ترویجی برای دانشآموزان تدارک دیده شده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز، در این مراسم با تقدیر از این اقدام مشترک، اعلام کرد: مدارس، کانون اصلی تربیت نسانی آگاه و مسئولیتپذیر در قبال سرمایههای طبیعی هستند. آموزش صحیح مدیریت پسماند به دانشآموزان، سرمایهگذاری برای آیندهای پاکتر و تضمینی برای تداوم حفاظت از محیط زیست است.
کامران اسلاملو از آمادگی کامل اداره متبوعش برای توسعه آموزشهای محیط زیستی و پشتیبانی از ابتکارات مشابه در سطح مدارس خبر داد.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح «مدارس پسماند صفر» برای سومین سال متوالی، تجربهای موفق در استان فارس ارزیابی میشود که الگویی عملی برای دیگر استانهای کشور جهت مشارکت نهادهای آموزشی در حل معضل پسماند ارائه میدهد.