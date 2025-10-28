خبرگزاری کار ایران
یک مسئول خبرداد؛

مرمت و تعمیر ۹۲ دستگاه ابنیه فنی در محورهای فارس

مرمت و تعمیر ۹۲ دستگاه ابنیه فنی در محورهای فارس
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با اشاره به اهمیت ابنیه فنی در راه‌های استان، از احداث ۲۶ دستگاه پل و آبرو جدید در فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسعود امینی  اظهار داشت: ۴۰ دستگاه تعمیرات اساسی پل و ۹۲ دستگاه تثبیت و اجرای رادیه و برید ابنیه فنی در محورهای اصلی فرعی و روستایی استان پهناور فارس طی هفت ماهه نخست امسال به همت راهداران احداث شد.

 امینی اظهار کرد: در بازه زمانی یادشده، ۵۳۳ دستگاه ابنیه فنی نیز در سطح استان تنقیه، پاکسازی  و تنظیم بستر شده است. 

وی با اشاره به وجود بیش‌از ۲۷ هزار و ۸۰۰ پل در راه‌های استان، عنوان کرد: از این تعداد، ۳۸۶ دستگاه دارای دهانه بیش از ۱۰ متر هستند. 

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس بر اهمیت تأمین به‌موقع منابع مالی برای نگهداری پل‌ها تأکید و تصریح کرد: تخصیص مناسب اعتبارات، نقش کلیدی در حفظ ایمنی، تداوم تردد روان و افزایش عمر مفید سازه‌های فنی راه‌های استان دارد.

