مرمت و تعمیر ۹۲ دستگاه ابنیه فنی در محورهای فارس

به گزارش ایلنا، مسعود امینی اظهار داشت: ۴۰ دستگاه تعمیرات اساسی پل و ۹۲ دستگاه تثبیت و اجرای رادیه و برید ابنیه فنی در محورهای اصلی فرعی و روستایی استان پهناور فارس طی هفت ماهه نخست امسال به همت راهداران احداث شد.

امینی اظهار کرد: در بازه زمانی یادشده، ۵۳۳ دستگاه ابنیه فنی نیز در سطح استان تنقیه، پاکسازی و تنظیم بستر شده است.

وی با اشاره به وجود بیش‌از ۲۷ هزار و ۸۰۰ پل در راه‌های استان، عنوان کرد: از این تعداد، ۳۸۶ دستگاه دارای دهانه بیش از ۱۰ متر هستند.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس بر اهمیت تأمین به‌موقع منابع مالی برای نگهداری پل‌ها تأکید و تصریح کرد: تخصیص مناسب اعتبارات، نقش کلیدی در حفظ ایمنی، تداوم تردد روان و افزایش عمر مفید سازه‌های فنی راه‌های استان دارد.

