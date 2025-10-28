خبرگزاری کار ایران
مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین اعلام شد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از برنامه‌ریزی برای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در این استان خبر داد و گفت: راهپیمایی سیزدهم آبان‌ماه امسال روز سه‌شنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان میرعماد به سمت میدان آزادی شهر قزوین برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام غلامحسن شهسواری در این باره گفت: سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی اضافه کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با توجه به ایام دهه اول فاطمیه و تأکید بر آموزه‌های استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی آن حضرت، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا این مراسم را باشکوه و اثرگذار برگزار کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از برنامه‌ریزی برای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در این استان خبر داد و گفت: راهپیمایی سیزدهم آبان‌ماه امسال روز سه‌شنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان میرعماد به سمت میدان آزادی شهر قزوین برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهسواری با اشاره به شرایط منطقه‌ای افزود: در شرایط کنونی پس از جنگ تحمیلی و با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لازم است تمامی اقشار مردم فهیم و وفادار استان در این مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور پررنگ و آگاهانه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: به امید خدا مردم استکبارستیز ایران با حضور خود و با شعار محوری «متحد و استوار مقابل استکبار»، اتحاد و ایستادگی خود را در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم فریاد خواهند زد.

