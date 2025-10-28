مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین اعلام شد

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام غلامحسن شهسواری در این باره گفت: سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی اضافه کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با توجه به ایام دهه اول فاطمیه و تأکید بر آموزه‌های استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی آن حضرت، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا این مراسم را باشکوه و اثرگذار برگزار کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از برنامه‌ریزی برای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در این استان خبر داد و گفت: راهپیمایی سیزدهم آبان‌ماه امسال روز سه‌شنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان میرعماد به سمت میدان آزادی شهر قزوین برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهسواری با اشاره به شرایط منطقه‌ای افزود: در شرایط کنونی پس از جنگ تحمیلی و با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لازم است تمامی اقشار مردم فهیم و وفادار استان در این مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور پررنگ و آگاهانه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: به امید خدا مردم استکبارستیز ایران با حضور خود و با شعار محوری «متحد و استوار مقابل استکبار»، اتحاد و ایستادگی خود را در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم فریاد خواهند زد.

