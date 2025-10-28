تحقق ۴۲ درصدی برنامه کشت غلات در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند در این ارتباط گفت: از ابتدای فصل کشت تاکنون ۸۲ هزار و ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت غلات رفته است. وی افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۳۳۳ هکتار گندم آبی، ۵۱ هزار و ۱۹۳ هکتار گندم دیم، ۱۴ هزار و ۵۰۴ هکتار جو آبی و یک‌هزار و ۱۵ هکتار جو دیم در استان کشت شده است. همچنین سطح زیرکشت کلزا به یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار رسیده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تأمین نهاده‌ها گفت: تاکنون دو هزار و ۳۷۷ تن بذر گندم آبی، یک‌هزار و ۵۷۸ تن بذر گندم دیم، ۷۸۷ تن بذر جو آبی و بیش از هفت تن بذر کلزا بین بهره‌برداران توزیع شده است.

جلیلوند یادآور شد: براساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، باید بیش از ۱۹۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین تا پایان فصل زراعی جاری زیر کشت غلات پاییزه قرار گیرد.

انتهای پیام/