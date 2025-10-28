خبرگزاری کار ایران
مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

تحقق ۴۲ درصدی برنامه کشت غلات در قزوین

کد خبر : 1706144
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحقق ۴۲ درصدی برنامه ابلاغی کشت غلات پاییزه در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند در این ارتباط گفت: از ابتدای فصل کشت تاکنون ۸۲ هزار و ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت غلات رفته است. وی افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۳۳۳ هکتار گندم آبی، ۵۱ هزار و ۱۹۳ هکتار گندم دیم، ۱۴ هزار و ۵۰۴ هکتار جو آبی و یک‌هزار و ۱۵ هکتار جو دیم در استان کشت شده است. همچنین سطح زیرکشت کلزا به یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار رسیده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تأمین نهاده‌ها گفت: تاکنون دو هزار و ۳۷۷ تن بذر گندم آبی، یک‌هزار و ۵۷۸ تن بذر گندم دیم، ۷۸۷ تن بذر جو آبی و بیش از هفت تن بذر کلزا بین بهره‌برداران توزیع شده است.

جلیلوند یادآور شد: براساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، باید بیش از ۱۹۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین تا پایان فصل زراعی جاری زیر کشت غلات پاییزه قرار گیرد.

