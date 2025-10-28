به گزارش ایلنا از خوزستان، حسین کاملی گفت: برخی عطاری‌ها در کشور وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند و به تهدیدی برای سلامت مردم تبدیل شده‌اند. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار عطاری در کشور فعال هستند که که معمولا مجوز‌های فعالیت خود را از سازمان صمت دریافت می‌کنند و در بخش نظارتی زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های غذا و دارو و اتحادیه مربوطه هستند.

وی افزود: باوجود تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های مشترک کارشناسان وزارت صمت و وزارت بهداشت، گاهی شاهد بروز مشکلاتی در برخی عطاری‌ها و خصوصا عطاری‌های غیر مجاز هستیم که متأسفانه با عرضه دارو‌های غیر مجاز و مداخله در امور درمان و پزشکی باعث بروز اتفاقات ناگواری در امر سلامت مردم می‌شوند.

کاملی ادامه داد: البته این حق مردم است که خواستار تشدید نظارت‌ها شوند تا برخی از این عطاری‌ها به جای نقش‌آفرینی در تأمین سلامت جامعه، به تهدیدی برای سلامت مردم تبدیل نشوند.

این کارشناس افزود: همانطور که در مجوز‌های عطاری‌ها ذکر شده است، عطاری فقط مجاز به عرضه گیاهان خشک و ادویه جات بصورت فله و یا بسته بندی و نیز فروش عرقیات دارای مجوز از سازمان غذاو دارو و روغن‌های موضعی بدون ادعای درمانی هستند.

حسین کاملی همچنین یادآور شد که متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که فروش برخی دارو‌های شیمیایی در عطاری‌ها نه تنها از یک سو سلامت مردم را به صورت جدی تهدید می‌کنند، بلکه از سوی دیگر عامل هزاران مورد مسمومیت‌های مرگبار به شمار می‌آیند.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی اهواز هیچگونه مماشاتی با سوداگران سلامت مردم ندارد و با هرگونه عرضه و فروش دارو‌های شیمیایی، هورمونی و حتی مخدر‌های خطرناک از جمله قرص و شربت مخدر و امفتامین‌ها و قرص‌های لاغری و چاقی و فرآورده‌های حاوی کورتون‌ها در عطاری‌ها برخورد می‌کند تا این دارو‌ها بدون مجوز و بدون آگاهی مردم مصرف نشوند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت آنها وارد نشود. همچنین مصرف این نوع فرآورده‌های غیر مجاز نه تنها مفید نیست، بلکه وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

کاملی با اشاره به گزارش‌ها و آمار‌های نگران‌کننده در رابطه با مرگ‌های ناشی از مصرف دارو‌های مخدر عرضه شده توسط برخی از عطاری‌های غیر مجاز تصریح کرد: متاسفانه سالیانه شاهد موارد زیادی از مرگ ناشی از مسمومیت با متادون و برخی دارو‌های دیگر نظیر دارو‌های آمفتامین و نیز دارو‌های مصرفی در باشگاه‌های بدن سازی و حتی برخی دارو‌های مصرفی در بارداری یا سقط جنین در کشور هستیم که عمدتا در عطاری‌های غیر مجاز و بدون مجوز صورت گرفته است. این آمار نشان می‌دهد که نظارت بر فعالیت عطاری‌ها باید به صورت جدی و ساختاری ادامه یابد.

وی با اشاره به پیامد‌های خطرناک مصرف دارو‌هایی که در برخی عطاری‌ها عرضه می‌شود، درباره دارو‌های لاغری و چاقی حاوی کورتون هشدار داده و بیان داشت: متأسفانه بیمارانی داریم که با مصرف قرص‌های چاقی و لاغری حاوی کورتون، در مدت کوتاهی دچار عوارض نگران کننده شده‌اند و متأسفانه این دارو‌ها بدون نظارت علمی و صرفاً برای سودجویی فروخته می‌شوند.

این کارشناس همچنین اظهار کرد: عطاری‌ها اجازه نصب بنر تبلیغاتی یا معرفی دارو ندارند و صرفا در حوزه اختیارات تعریف شده در مجوز فعالیت نمایند، حتی در مورد محصولات دارای برچسب سیب سلامت نیز مردم باید دقت کنند. هرگونه داروی دارای برچسب سیب سلامت، باید کد رهگیری داشته باشد و از طریق پیامک یا اسکن با تلفن همراه می‌توان اصالت این کد را بررسی کنند و مردم باید این دارو‌ها و یا هر گونه داروی دیگری را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنند و در این رابطه تحت تأثیر تبلیغات به شیوه‌های متعدد و مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی قرار نگیرند.

این پژوهشگر طب سنتی معاونت غذا و داروی اهواز با اشاره به گسترش طب سنتی علمی و دانشگاهی خاطرنشان کرد: امروزه خوشبختانه با راه اندازی دانشکده‌های طب سنتی و نیز سلامتکده‌های مرتبط با این حوزه، ساماندهی خوبی در مورد گیاهان دارویی و عرقیات در حال شکل گیری است و در نظر داریم که در آینده با برگزاری همایش‌های علمی و دعوت از صاحبان مشاغل مرتبط و عطاری‌ها، مسیر خدمتگزاری به مردم را تسهیل و بر مدار علمی تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه علم پزشکی کشور توانمند است و بی‌اعتمادی به آن و تکیه بر درمان‌های غیرعلمی تحت عناوین گول زننده، سلامت مردم را تهدید می‌کند، گفت: حمایت از طب سنتی دانشگاهی در راستای مقابله با سودجویانی است که سلامت مردم را قربانی می‌کنند.

کاملی در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه در اغلب استان‌ها، دانشکده‌ها و سلامتکده‌های طب سنتی با حضور پزشکان متخصص و هیئت علمی دانشگاه‌ها فعال هستند و مردم برای اطلاع از مصرف دارو‌های گیاهی می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

وی به مردم توصیه کرد: شهروندان می‌بایست به داروسازان و پزشکان درمانگر خود اعتماد کرده و از درمان‌های بی‌پایه پرهیز کنند. برخی بیماری‌های مزمن در حال حاضر درمان قطعی ندارند و استفاده از دارو‌های ناشناخته و بدون مجوز که در برخی عطاری‌ها عرضه شده و به فروش می‌رسد فقط باعث تشدید عوارض بیماری می‌شود.

