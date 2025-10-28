تصادف پژو پارس و ۴۰۵ در محور دامنه – الیگودرز ۷ نفر مصدوم داشت
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر برخورد دو خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور دامنه به الیگودرز، پس از روستای تیرکرت، ۷ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۲ شامگاه شنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴ بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور دامنه به الیگودرز، بعد از روستای تیرکرت، حادثهای رانندگی به وقوع پیوست.
وی افزود: در این سانحه ۷ نفر شامل ۴ خانم، ۲ آقا و یک کودک دختر ۵ ساله مصدوم شدند.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثهدیدگان، سه واحد امدادی (کد ۱۱۵) به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان به بیمارستانهای شهید رجایی تیران و امام صادق (ع) الیگودرز منتقل شدند.