تصادف پژو پارس و ۴۰۵ در محور دامنه – الیگودرز ۷ نفر مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۲ شامگاه شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور دامنه به الیگودرز، بعد از روستای تیرکرت، حادثه‌ای رانندگی به وقوع پیوست.

وی افزود: در این سانحه ۷ نفر شامل ۴ خانم، ۲ آقا و یک کودک دختر ۵ ساله مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، سه واحد امدادی (کد ۱۱۵) به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان به بیمارستان‌های شهید رجایی تیران و امام صادق (ع) الیگودرز منتقل شدند.

