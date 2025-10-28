خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف پژو پارس و ۴۰۵ در محور دامنه – الیگودرز ۷ نفر مصدوم داشت

تصادف پژو پارس و ۴۰۵ در محور دامنه – الیگودرز ۷ نفر مصدوم داشت
کد خبر : 1706106
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر برخورد دو خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور دامنه به الیگودرز، پس از روستای تیرکرت، ۷ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۲ شامگاه شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور دامنه به الیگودرز، بعد از روستای تیرکرت، حادثه‌ای رانندگی به وقوع پیوست.

وی افزود: در این سانحه ۷ نفر شامل ۴ خانم، ۲ آقا و یک کودک دختر ۵ ساله مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، سه واحد امدادی (کد ۱۱۵) به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان به بیمارستان‌های شهید رجایی تیران و امام صادق (ع) الیگودرز منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ