اجرای طرح هوشمندسازی پایش زندانیان در خوزستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: این طرح باید به صورت هدفمند، هوشمند و با قوت در استان به اجرا گذاشته شود تا نتایج مطلوب حاصل شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان اظهار داشت: حضور و فعالیت مستمر و اثرگذار قضات در زندان‌ها و دیدار با زندانیان یکی از الزامات مهم برای تحقق اهداف این طرح است که می‌تواند اثرات قابل توجهی در بهبود وضعیت زندانیان داشته باشد.

وی بر ضرورت ارائه نظر نهایی در باره‌ی وضعیت هر زندانی پس از بررسی‌های انجام‌شده تأکید کرد و گفت: در مسیر اجرای طرح پایش زندانیان نباید هیچ‌گونه اهمال صورت گیرد و تمامی مراحل آن باید با جدیت و اهتمام کامل پیگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان به نقش این طرح در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد و خاطر نشان کرد: طرح پایش زندانیان توانایی بالایی در کاهش کیفی و کمی جمعیت کیفری دارد و باید تا پایان آبان ماه سال جاری به طور کامل اجرا و نتایج آن به‌طور دقیق استخراج شود.

خلفیان با اشاره به تعیین تکلیف محکومان جزای نقدی بر اساس بخش‌نامه و دستورالعمل دادستان کل کشور، خواستار رسیدگی سریع و اجرای قوانین مربوطه در اسرع وقت شد تا این دسته از زندانیان نیز وضعیت مشخصی پیدا کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: اجرای کامل و هدفمند این طرح، علاوه بر کاهش مشکلات مربوط به جمعیت کیفری و زندان‌ها، می‌تواند به بهبود شفافیت قضایی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه‌های قضایی کمک کند.

