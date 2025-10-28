وضعیت بنفش و قرمز آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان/ از خروجی کارگروهها چه خبر؟
هوای خوزستان بار دیگر به مرز هشدار رسید؛ در شرایطی که آلودگی شدید، نفس را برای شهروندان دشوار کرده و مراجعات بیماران تنفسی در شهرهایی چون اهواز رو به افزایش است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شاخص آلودگی هوا امروز سهشنبه در شهرستان هویزه با عدد ۲۵۳ در وضعیت «بنفش و بسیار ناسالم» قرار دارد. همچنین شهرستانهای کارون با ۱۸۴، اهواز ۱۷۲، دشت آزادگان ۱۵۲، مسجدسلیمان ۱۱۱ و شوشتر ۱۱۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروههای سنی ثبت شدهاند. اندیمشک نیز با شاخص ۱۱۶ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را تجربه میکند.
همزمان گزارشهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش مراجعه شهروندان دارای علائم تنگی نفس، سرفه و مشکلات ریوی به مراکز درمانی، بهویژه در اهواز، حکایت دارد. کادر درمان نیز از تداوم این شرایط و فشار مضاعف بر بیمارستانها ابراز نگرانی کردهاند.
در مقابل، مسئولان استانی و کشوری همچنان از تشکیل «کارگروههای ویژه» و «طرحهای جامع کاهش آلودگی» سخن میگویند، اما خروجی این نشستها برای مردم ملموس نیست. وعدهها تکرار میشوند و وضعیت هوا همچنان در محدوده خطر باقی مانده است.
با وجود سالها هشدار کارشناسان درباره لزوم کنترل منابع آلاینده و اصلاح زیرساختهای صنعتی، هنوز چشمانداز روشنی برای کاهش واقعی آلایندهها در خوزستان دیده نمیشود. نه برنامهای زمانبندیشده منتشر شده و نه ارزیابی شفافی از اجرای مصوبات پیشین وجود دارد.
در حالیکه آسمان خوزستان هر سال غبارآلودتر میشود، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: کارگروهها تا چه زمانی قرار است بررسی کنند، و مردم تا کی باید «تحمل» کنند؟
طبق گفتههای برخی کارشناسان محیطزیست، مشکل آلودگی هوا در خوزستان دیگر یک بحران مقطعی نیست؛ به پدیدهای مزمن و ساختاری تبدیل شده است. تا زمانی که منابع آلاینده، از صنایع نفت و پتروشیمی گرفته تا کانونهای گردوغبار، بهصورت واقعی و نه نمایشی کنترل نشوند، هیچ بهبودی پایدار اتفاق نخواهد افتاد. مردم به برنامه نیاز داریم، نه بیانیه و نشست خبری.