خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت بنفش و قرمز آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان/ از خروجی کارگروه‌ها چه خبر؟

وضعیت بنفش و قرمز آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان/ از خروجی کارگروه‌ها چه خبر؟
کد خبر : 1706089
لینک کوتاه کپی شد.

هوای خوزستان بار دیگر به مرز هشدار رسید؛ در شرایطی که آلودگی شدید، نفس را برای شهروندان دشوار کرده و مراجعات بیماران تنفسی در شهرهایی چون اهواز رو به افزایش است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، شاخص آلودگی هوا امروز سه‌شنبه در شهرستان هویزه با عدد ۲۵۳ در وضعیت «بنفش و بسیار ناسالم» قرار دارد. همچنین شهرستان‌های کارون با ۱۸۴، اهواز ۱۷۲، دشت آزادگان ۱۵۲، مسجدسلیمان ۱۱۱ و شوشتر ۱۱۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی ثبت شده‌اند. اندیمشک نیز با شاخص ۱۱۶ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه می‌کند.

هم‌زمان گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش مراجعه شهروندان دارای علائم تنگی نفس، سرفه و مشکلات ریوی به مراکز درمانی، به‌ویژه در اهواز، حکایت دارد. کادر درمان نیز از تداوم این شرایط و فشار مضاعف بر بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

در مقابل، مسئولان استانی و کشوری همچنان از تشکیل «کارگروه‌های ویژه» و «طرح‌های جامع کاهش آلودگی» سخن می‌گویند، اما خروجی این نشست‌ها برای مردم ملموس نیست. وعده‌ها تکرار می‌شوند و وضعیت هوا همچنان در محدوده خطر باقی مانده است.

با وجود سال‌ها هشدار کارشناسان درباره لزوم کنترل منابع آلاینده و اصلاح زیرساخت‌های صنعتی، هنوز چشم‌انداز روشنی برای کاهش واقعی آلاینده‌ها در خوزستان دیده نمی‌شود. نه برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده منتشر شده و نه ارزیابی شفافی از اجرای مصوبات پیشین وجود دارد.

در حالی‌که آسمان خوزستان هر سال غبارآلودتر می‌شود، پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: کارگروه‌ها تا چه زمانی قرار است بررسی کنند، و مردم تا کی باید «تحمل» کنند؟

طبق گفته‌های برخی کارشناسان محیط‌زیست، مشکل آلودگی هوا در خوزستان دیگر یک بحران مقطعی نیست؛ به پدیده‌ای مزمن و ساختاری تبدیل شده است. تا زمانی که منابع آلاینده، از صنایع نفت و پتروشیمی گرفته تا کانون‌های گردوغبار، به‌صورت واقعی و نه نمایشی کنترل نشوند، هیچ بهبودی پایدار اتفاق نخواهد افتاد. مردم به برنامه نیاز داریم، نه بیانیه و نشست خبری.

انتهای پیام/
خبرنگار : ذوالفقار شریعت
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ