ماجرای ضرب و شتم کودک معلول ۷ ساله در کلاردشت؛ موسسه منحل شد

به دنبال وقوع حادثه‌ای در خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف فرشتگان مهر کلار، اداره کل بهزیستی استان مازندران با همکاری دستگاه قضایی، اقدامات فوری و دقیقی برای بررسی و اصلاح وضعیت انجام داده است.

در پی گزارش اولیه مبنی بر کودک‌آزاری در این مرکز، تیم‌های کارشناسی بهزیستی مازندران بلافاصله برای بررسی صحت موضوع به محل اعزام شدند. پس از بررسی‌های میدانی و بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، مواردی از ضرب و شتم کودک به نام «درسا»، که دارای معلولیت جسمی و ذهنی خفیف است، تأیید شد. کودک مذکور بلافاصله تحت درمان قرار گرفت و وضعیت جسمی و روانی او پس از مراقبت‌های لازم در وضعیت بهبودی قرار دارد.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با ابراز تأسف عمیق از این حادثه، تأکید کرد که خط قرمز این نهاد حفظ حقوق و کرامت انسانی افراد تحت حمایت، به ویژه کودکان و افراد دارای معلولیت است. در پی این اتفاق، پروانه فعالیت موسسه خیریه فرشتگان مهر کلار و خانه توانبخشی آن لغو شد و موسسه موردنظر منحل گردید.

با توجه به بررسی‌های دقیق و گزارش‌های پزشکی قانونی، موضوع آزار جنسی به‌طور کامل رد شده است. در حال حاضر، اداره کل بهزیستی استان با نظارت مستمر بر روند درمان و مراقبت‌های کودک، متعهد به پیگیری حقوق این فرزند و سایر گروه‌های تحت پوشش خود است.

اداره کل بهزیستی مازندران ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضا و نهادهای نظارتی، تأکید می‌کند که به هیچ‌وجه از پیگیری و برخورد قاطع در برابر هرگونه تخلف یا سهل‌انگاری در مراکز توانبخشی کوتاهی نخواهد کرد. این نهاد همچنین اعلام کرده است که با برنامه‌های آموزشی و تقویت سیستم نظارتی، تدابیر لازم را برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده اتخاذ خواهد کرد.

این اداره کل به‌طور مستمر پیگیر حقوق تمامی افراد تحت پوشش خود بوده و در جهت تأمین رفاه و امنیت این گروه‌های آسیب‌پذیر گام‌های مؤثری خواهد برداشت.

