شورای شهر کرمانشاه منحل شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید سلیم ساسانی با اعلام این خبر، افزود: هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها، در جلسه امروز (دوشنبه، پنجم آبان) برای دومین بار موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه، به پیشنهاد هیأت اختلاف این استان را بررسی کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه نخست، بررسی‌های صورت گرفته و تحقیق میدانی تیم کارشناسی، هیأت مرکزی حل اختلاف در نهایت با اکثریت قریب به اتفاق آرا، به انحلال شورای شهر کرمانشاه رأی موافق داد.

به گفته سلیم ساسانی، این رای پس از ابلاغ قطعی است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، دلیل این تصمیم را قصور شورای شهر کرمانشاه در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیئت‌رئیسه و معطل ماندن امور شهر و شهروندان عنوان کرد.

انتهای پیام/