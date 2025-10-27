خبرگزاری کار ایران
کشف داروهای غیرمجاز از عطاری در تاکستان

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف 16 هزار و 640 عدد انواع قرص مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تکمیل این خبر گفت: در پی گزارشات شهروندان مبنی بر خرید و فروش قرص های روان گردان غیرمجاز توسط عطاری و کلینک ترک اعتیاد در تاکستان ، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که در این زمینه مأموران پلیس امنیت عمومی و اماکن  با هماهنگی مقام قضایی به صورت سرزده از عطاری و کلینک مورد نظر بازدید کردند. 

وی افزود: مأموران پس از بررسی در عطاری تعداد 16 هزار عدد انواع قرص متادول قاچاق و 240 بطر شربت متادول و 225 بطر شربت اپیوم قاچاق و در کلینک تعداد 640 عدد انواع قرص متادول قاچاق و 5 لیتر شربت متادول و 5 لیتر شربت تریاک قاچاق نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه در این زمینه دو نفر متهم  پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، از مردم خواست تا موارد مشکوک را به پلیس 110 اطلاع دهند.

