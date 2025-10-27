جذب 150 پرستار جدید در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن طاهراحمدی امروز در مراسم تقدیر از 100 پرستار نمونه استانی و 10 پرستار نمونه کشوری اظهار کرد: مجوز جذب 150 نیروی پرستار در چند ماه آینده دریافت شده است تا وضعیت نیروی انسانی در این بخش بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به نسبت پایین‌تر تعداد پرستاران به تخت‌های بیمارستانی در استان نسبت به میانگین کشوری، افزود: با اجرای طرح جذب نیروی جدید، این کمبود به طور قطع جبران خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تسویه بخش قابل توجهی از بدهی سازمان تأمین اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 500 میلیارد تومان از بدهی این سازمان به دانشگاه، در یک ماه آینده پرداخت خواهد شد. این اقدام می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت مالی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی داشته باشد.

طاهراحمدی با اشاره به وضعیت فعلی کادر پرستاری استان عنوان کرد: در حال حاضر 2000 پرستار در 16 مرکز درمانی دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی در استان قزوین مشغول به خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به حضور مقامات ارشد استانی در این مراسم ادامه داد: این حضور نشان از اهمیت و جایگاه والای این قشر زحمت‌کش در نظام سلامت استان دارد و امیدواریم پرستاران استان قزوین همواره از حمایت‌های مقامات استانی و ملی برخوردار باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین پرستاران را «مظهر صبر، مهربانی و ازخودگذشتگی» دانست و عنوان کرد: در روزهای سخت شیوع کرونا شاهد بودیم که این گروه چگونه با نادیده گرفتن جان خود، در خط مقدم خدمت به بیماران ایستادند و ایثار را معنا کردند.

طاهراحمدی با اشاره به فشارهای روانی و سختی‌های ذاتی این حرفه، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه تأکید و تصریح کرد: باید به صورت جدی پیگیر رفع مشکلات معیشتی، ارتقای امنیت شغلی و تسری مشاغل سخت و زیان‌آور در حوزه پرستاری باشیم. ستاران در زندگی روزمره مردم نقشی بی‌بدیل دارند و شایسته این احترام و حمایت‌ها هستند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اضافه کرد: این دولت از آغاز، نگاهی ویژه و امیدآفرین به حوزه‌های حساسی همچون درمان و آموزش داشته و با وجود تمام محدودیت‌ها، با صداقت و برنامه‌ریزی دقیق در پی گشایش گره‌های مردم است.

انتهای پیام/