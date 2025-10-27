اعتراض کارگران کاشی کاژه نسبت به شرایط کاری و حقوق معوقه/ اداره کار پاسخ نداد!

منابع کارگری ایلنا از تجمع روز گذشته‌ی جمعی از کارگران شرکت کاشی کاژه اسلام‌آباد غرب در اعتراض به شرایط دشوار کاری و تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خبر دادند.

به گفته منابع کارگری، کارگران این واحد تولیدی معوقات مزدی دارند و هر ماه فشار و سختی کارشان افزایش یافته است.

تلاش خبرنگار ایلنا برای گفت‌وگو با مسئولان کارخانه کاشی کاژه بی‌نتیجه ماند و هیچ‌کدام از بخش‌های این واحد تولیدی پاسخگوی تماس‌ها نبودند. همچنین، در پی پیگیری‌های ایلنا برای دریافت توضیح از رئیس اداره کار اسلام‌آباد غرب، ایشان از پاسخگویی خودداری کرد و تمایلی به همکاری نشان نداد.

به نظر می‌رسد اداره کار شهرستان اسلام‌آباد غرب، به جای پیگیری و نظارت بر وضعیت کارگران کاشی کاژه، با بی‌توجهی به مطالبات آنان و پاسخگو نبودن، شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده است.

