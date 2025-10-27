معاون استاندار گلستان خبرداد:
توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای اجرایی گلستان سرعت گرفت
معاون اقتصادی استانداری گلستان گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای اجرایی گلستان سرعت گرفت وتاکنون ۲۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۶ کیلووات توسط دستگاههای اجرایی استان احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش ایلنای گلستان، عبدالعلی کیانمهر دربیستویکمین جلسه توسعه انرژیهای خورشیدی استان گفت: تاکنون ۲۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۶ کیلووات توسط دستگاههای اجرایی استان احداث و به بهرهبرداری رسیده است. همچنین ۲۲ نیروگاه با ظرفیت ۹۲۵ کیلووات در حال احداث است که پیشبینی میشود تا یک ماه آینده به مدار تولید وارد شود.
وی افزود: در مجموع ۵۰ دستگاه اجرایی در این طرح مشارکت داشتهاند که از این میان، ۲۳ دستگاه از محل اعتبارات استانی و ۲۷ دستگاه از محل اعتبارات ملی اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کردهاند.
کیانمهر بر ضرورت تداوم اجرای طرحها و تسریع در تکمیل پروژههای در دست اجرا تأکید کرد و افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان، علاوه بر کاهش هزینههای انرژی، گامی مهم در مسیر تحقق اقتصاد سبز و مدیریت پایدار منابع انرژی است.