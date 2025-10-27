خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار گلستان خبرداد:

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی گلستان سرعت گرفت

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی گلستان سرعت گرفت
کد خبر : 1705805
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اقتصادی استانداری گلستان گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی گلستان سرعت گرفت وتاکنون ۲۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۶ کیلووات توسط دستگاه‌های اجرایی استان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش ایلنای گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر دربیست‌ویکمین جلسه توسعه انرژی‌های خورشیدی استان گفت: تاکنون ۲۹ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰۶ کیلووات توسط دستگاه‌های اجرایی استان احداث و به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۲۲ نیروگاه با ظرفیت ۹۲۵ کیلووات در حال احداث است که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به مدار تولید وارد شود. 

وی افزود: در مجموع ۵۰ دستگاه اجرایی در این طرح مشارکت داشته‌اند که از این میان، ۲۳ دستگاه از محل اعتبارات استانی و ۲۷ دستگاه از محل اعتبارات ملی اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کرده‌اند. 

کیان‌مهر بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌ها و تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا تأکید کرد و افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، گامی مهم در مسیر تحقق اقتصاد سبز و مدیریت پایدار منابع انرژی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ