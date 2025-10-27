خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

دستگیری سارق النگو در یکی از مراکز درمانی شیراز

دستگیری سارق النگو در یکی از مراکز درمانی شیراز
کد خبر : 1705803
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری سارق کش روزن طلاجات و کشف ٢ فقره سرقت در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت ٢ نفر از شهروندان مبنی بر سرقت دو عدد النگو به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون ریال در یکی از بیمارستان‌های سطح شهرستان شیراز بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کاراگاهان پایگاه غرب قرار گرفت.

‌وی با بیان اینکه ماموران موفق شدند متهم را به‌موقع شناسایی و دستگیر کنند، اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.

‌این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند. از شهروندان خواست، ضمن نگهداری طلاجات و اشیاء قیمتی در جا‌های امن و به دور از دسترسی آسان به این قبیل اموال، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ