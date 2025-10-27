رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛
دستگیری سارق النگو در یکی از مراکز درمانی شیراز
رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری سارق کش روزن طلاجات و کشف ٢ فقره سرقت در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت ٢ نفر از شهروندان مبنی بر سرقت دو عدد النگو به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون ریال در یکی از بیمارستانهای سطح شهرستان شیراز بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کاراگاهان پایگاه غرب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماموران موفق شدند متهم را بهموقع شناسایی و دستگیر کنند، اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات تکمیلی مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.
این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند. از شهروندان خواست، ضمن نگهداری طلاجات و اشیاء قیمتی در جاهای امن و به دور از دسترسی آسان به این قبیل اموال، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ اطلاع دهند.