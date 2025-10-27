یک مسئول:
بهبود معیشت پرستاران و توسعه زیرساختهای درمانی در همدان
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تأکید ویژه دولت چهاردهم بر حوزه سلامت، گفت: در دولت چهاردهم توجه بهنظام سلامت در اولویت قرار گرفته و توجه به معیشت و رفاه کارکنان بهعنوان ارزشمندترین سرمایه نظام سلامت و ارتقای زیرساختهای درمانی و تجهیزاتی استان، دو محور اساسی در برنامه راهبردی دانشگاههای علوم پزشکی مورد تأکید قرار دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، حسین عرفانی دوشنبه ۵ آبان در مراسم گرامیداشت روز پرستار ضمن تبریک روز پرستار، افزود: اگر فردی در نظام سلامت دغدغه معیشت، زندگی یا مسائل عاطفی داشته باشد، به طور طبیعی نمیتواند با تمرکز کامل و کیفیت مطلوب به کار خود ادامه دهد؛ ازاینرو، توجه به معیشت و شأنیت پرستاران و کادر درمان، از اصلیترین مأموریتهای دانشگاه علوم پزشکی همدان است.
معاون توسعه و منابع دانشگاه با اشاره به نقش کلیدی پرستاران در نظام سلامت، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۶۵ هزار پرستار در کشور و بیش از ۴۰۰۰ پرستار در استان همدان مشغول خدمترسانی صادقانه به بیماران و مردم هستند.
عرفانی با بیان اینکه طی ۹ ماه گذشته حدود ۱.۸ همت از بدهیهای دانشگاه تسویه شده است، گفت: با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در تعرفهها، خوشبختانه گامهای مثبتی در راستای ساماندهی وضعیت مالی برداشته شده است.
وی با قدردانی از همکاری مطلوب استاندار همدان، افزود: استاندار تاکنون همکاری بسیار خوبی در سطح کلان و در زمینه جذب خیرین، پیگیری مصوبات و اجرای طرحهای بزرگ سلامت استان داشته است؛ از جمله پروژههای مهم میتوان به بیمارستان هزارتختخوابی همدان، بهبود معیشت کارکنان و تأمین اعتبارات جدید در حوزه سلامت اشاره کرد.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی تزریق میشود و بدهی این سازمان بهنظام سلامت تا مرداد سال آینده تسویه خواهد شد، ادامه داد: به مناسبت روز پرستار، کارانه معوقه پرستاران پرداخت شده است و تلاش میکنیم در آینده نزدیک مطالبات سه تا چهار ماه اخیر پرستاران نیز تسویه شود؛ البته در حال حاضر حدود شش ماه کارانه به پرستاران بدهکار هستیم که این موضوع در دستور کار جدی دانشگاه قرار دارد.
وی با اشاره به راهبردهای وزارت بهداشت در دولت چهاردهم، تأکید کرد: رفاه کارکنان نخستین استراتژی وزارت بهداشت است و ما نیز در دانشگاه علوم پزشکی همدان پیگیر اجرای این سیاست و پرداخت بهموقع مطالبات کارکنان هستیم.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه انضباط مالی یکی از ارکان نظام سلامت است، افزود: شاخص تعهد مالی نظام سلامت با نسبت تولید ناخالص ملی سنجیده میشود، این شاخص در سالهای گذشته حدود یک درصد بود که خوشبختانه در سال گذشته به شش درصد افزایشیافته است و امیدواریم این شاخص به سطح مطلوب خود یعنی ۷ تا ۱۵ درصد برسد تا زیرساختهای نظام سلامت متناسب با نیازهای جامعه توسعه یابد.
عرفانی در ادامه گفت: اعتبارات خوبی در راه است و چند پروژه بزرگ از جمله بیمارستان هزارتختخوابی همدان در حال اجراست.
وی به یکی از مهمترین طرحهای درمانی استان اشاره کرد و افزود: دو سال و نیم بود که بیماران کلیوی در استان یا باید درد خود را تحمل میکردند یا برای درمان به تهران و سایر استانها مراجعه میکردند؛ خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه اختصاصیافته و با حمایت هیئتامنای ارزی، دستگاه اسنوشولز بهروز خریداری شده و تا دهه فجر در بیمارستان شهید بهشتی نصب خواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در بخش گوارش نیز با اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی دستگاههای مورد نیاز تهیه خواهد شد و در ماههای آینده در اختیار کادر درمان و بیماران قرار میگیرد.
عرفانی با اشاره به عملکرد مثبت دانشگاه، گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات وزارتی جذب منابع داشتهایم که در بخشهای مختلف درمانی استان هزینه شده است. هدف ما این است که استان همدان بهعنوان قطب درمان غرب کشور مطرح شود و انضباط مالی و بودجهای بدون ایجاد تنش در ساختار اجرایی دانشگاه نهادینه شود.