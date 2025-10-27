زنان و مردان دو بال پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروز آذر روز دوشنبه در نشست با بانوان نخبه استان مازندران، بر اهمیت توانمندسازی زنان و توسعه عدالت جنسیتی در دولت تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از همراهی تیم وزارت راه و شهرسازی به ویژه خانم دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش نقش زنان در مناصب مختلف اجرایی و مدیریتی در کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان زنان، گفت: ما به دنبال ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان در حوزه‌های مختلف شغلی و اجتماعی هستیم، به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی که می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به موضوع «انعطاف‌پذیری ساعات کاری زنان» اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این طرح در راستای بهبود شرایط کاری و اجتماعی زنان تصویب شده است.

وی در خصوص عدالت جنسیتی نیز گفت: زنان و مردان دو بال پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هستند و همواره باید در کنار هم برای رسیدن به قله‌های پیشرفت حرکت کنند.

خانم بهروز آذر از افزایش تعداد انتصابات زنان در دولت خبر داد و افزود: در ماه گذشته، تعداد انتصابات زنان در استان مازندران به ۷۹ نفر رسید و طی شش هفته گذشته، این تعداد به ۸۳ نفر افزایش یافته است.

وی در ادامه به ضرورت افزایش حضور زنان در شوراهای شهر و دیگر مناصب سیاسی اشاره و تصریح کرد: این که امروز چهارده نماینده زن در مجلس داریم اتفاق مهمی است، اما هنوز کافی نیست و نیاز داریم تا تعداد بیشتری از زنان در مناصب مختلف حضور یابند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به ظرفیت‌های موجود در استان مازندران اشاره کرد و گفت: ما در این استان شاهد تلاش‌های مستمر برای ارتقای وضعیت زنان و ایجاد فرصت‌های برابر هستیم. این روند باید ادامه یابد تا زنان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

بهروز آذر با تأکید بر لزوم حمایت از زنان در همه زمینه‌ها از حضور و تلاش‌های تمامی نمایندگان و مسئولان در ایجاد بسترهای مناسب برای زنان در کشور قدردانی کرد و افزود: با حمایت و همت مردان و زنان توانمند، می‌توانیم به اهداف بزرگ کشور دست یابیم.

