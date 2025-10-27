خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زنان و مردان دو بال پیشرفت کشور هستند

زنان و مردان دو بال پیشرفت کشور هستند
کد خبر : 1705748
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در نشست با بانوان نخبه مازندران گفت: زنان و مردان دو بال پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هستند و باید در کنار هم برای رسیدن به قله‌های پیشرفت حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروز آذر روز دوشنبه در نشست با بانوان نخبه استان مازندران، بر اهمیت توانمندسازی زنان و توسعه عدالت جنسیتی در دولت تأکید کرد. 

وی ضمن قدردانی از همراهی تیم وزارت راه و شهرسازی به ویژه خانم دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش نقش زنان در مناصب مختلف اجرایی و مدیریتی در کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان زنان، گفت: ما به دنبال ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان در حوزه‌های مختلف شغلی و اجتماعی هستیم، به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی که می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به موضوع «انعطاف‌پذیری ساعات کاری زنان» اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این طرح در راستای بهبود شرایط کاری و اجتماعی زنان تصویب شده است. 

وی در خصوص عدالت جنسیتی نیز گفت: زنان و مردان دو بال پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هستند و همواره باید در کنار هم برای رسیدن به قله‌های پیشرفت حرکت کنند.

خانم بهروز آذر از افزایش تعداد انتصابات زنان در دولت خبر داد و افزود: در ماه گذشته، تعداد انتصابات زنان در استان مازندران به ۷۹ نفر رسید و طی شش هفته گذشته، این تعداد به ۸۳ نفر افزایش یافته است.

وی در ادامه به ضرورت افزایش حضور زنان در شوراهای شهر و دیگر مناصب سیاسی اشاره و تصریح کرد: این که امروز چهارده نماینده زن در مجلس داریم اتفاق مهمی است، اما هنوز کافی نیست و نیاز داریم تا تعداد بیشتری از زنان در مناصب مختلف حضور یابند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به ظرفیت‌های موجود در استان مازندران اشاره کرد و گفت: ما در این استان شاهد تلاش‌های مستمر برای ارتقای وضعیت زنان و ایجاد فرصت‌های برابر هستیم. این روند باید ادامه یابد تا زنان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

بهروز آذر با تأکید بر لزوم حمایت از زنان در همه زمینه‌ها از حضور و تلاش‌های تمامی نمایندگان و مسئولان در ایجاد بسترهای مناسب برای زنان در کشور قدردانی کرد و افزود: با حمایت و همت مردان و زنان توانمند، می‌توانیم به اهداف بزرگ کشور دست یابیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ