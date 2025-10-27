خبرگزاری کار ایران
آزادسازی حدود ۱۰ هکتار از اراضی سیلابی رودخانه سابله در دشت آزادگان

کد خبر : 1705744
مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان، از آزادسازی حدود ۱۰ هکتار از اراضی سیلابی رودخانه سابله در منطقه مچریه دشت آزادگان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بهرام لوافیان‌نژاد، گفت: در راستای اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ این قانون، عملیات شناسایی و آزادسازی اراضی واقع در بستر رودخانه سابله انجام شد.

لوافیان‌نژاد افزود: در این اقدام، حدود ۱۰۰ هزار مترمربع (معادل ۱۰ هکتار) از اراضی سیلابی این رودخانه در محدوده منطقه مچریه که توسط برخی کشاورزان برای کشت محصولات پاییزه آماده‌سازی شده بود، شناسایی و پس از صدور اخطاریه‌های کتبی و طی مراحل قضایی، آزادسازی شد.

وی تصریح کرد: این عملیات روز شنبه، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، با استفاده از یک دستگاه لودر و بدون نیاز به صدور حکم قضایی انجام و اراضی یادشده به وضع سابق اعاده گردید.

وی عنوان کرد: هدف از این اقدام، جلوگیری از تصرف غیرقانونی بستر رودخانه‌ها، حفاظت از مسیر عبور سیلاب و پیشگیری از خسارات احتمالی در فصل بارندگی است.

روستای مچریه از توابع شهر بستان در شهرستان دشت آزادگان واقع است.

