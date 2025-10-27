خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در خوزستان/لزوم استمرار دائم اهدای خون

مصرف میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در خوزستان/لزوم استمرار دائم اهدای خون
کد خبر : 1705736
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انتقال خون خوزستان با اشاره به اینکه هرواحد اهدای خون جان ۳ نفر را نجات می‌دهد گفت: برخی بیماران از مصرف کنندگان همیشگی خون هستند، از این رو اهدای خون باید مستمر و همیشگی باشد تا نیاز بیماران و مراکز درمانی تامین شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان،  علی فبضی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۷۳ هزار و ۹۳۶ نفر به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کردند گفت:  از این تعداد ۶۲ هزار و ۸۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی گفت:  از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ۶۱ هزار و ۴۰۷ نفر را مردان و ۳ هزار و ۷۸۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند، همچنین از این تعداد ۳۵ هزار و سه نفراهداکننده مستمر ، ۱۹ هزار و ۲۹۹ نفر اهداکننده باسابقه  و ۸۵۸۴ نفربار اولی‌ هستند.

دکتر علی فیضی با اشاره به وضعیت ذخایر خونی در خورستان اظهار کرد: باتوجه به اینکه فصل پاییز شاهد بروز عفونت‌های تنفسی، ویروسی و سرماخوردگی هستیم و فرد بیمار پس از ۱۰ تا ۱۲ روز از بهبودی می‌تواند نسبت به اهدای خون اقدام کند، در این فصل میزان مراجعه برای اهدای خون کمتر می‌شود؛ و همچنین با توجه به اینکه خوزستان استان بزرگی است و تعداد بالای بیماران تالاسمی در استان به صورت میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در استان خوزستان مصرف می‌شود.

وی بیان کرد: از اهداکنندگان و مردم ایثارگر خوزستان درخواست می‌کنیم با اهدای بخشی از خون خود کمک کنند تاهیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تامین خون و فرآورده‌های آن را نداشته باشد.

دکتر علی فیضی بیان کرد: خون سالم نجات دهنده زندگی است و همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر ۳ نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده‌های خونی پیدا می‌کند.

وی افزود: بارزترین مثال برای موقعیت‌هایی که در آن نیاز مبرم به خون پیدا می‌شود، عبارت از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی‌ها و اعمال جراحی است همچنین زنان باردار در حین زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می‌شوند، نیازمند خون هستند و بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارندهم از مصرف کنندگان خون و فرآورده‌های خونی محسوب می‌شوند.

فیضی گفت: بسیاری از بیماران تالاسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یک زندگی به نسبت طبیعی برای همه عمر به شکل منظم خون یا فرآورده‌های خون دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ