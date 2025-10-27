خسارت 35 درصدی سرمازدگی بر تولید سیب نهاوند
رییس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: سالانه ۱۲۰ هزار تُن سیب در نهاوند تولید میشود که از این نظر یکی از قطبهای تولید سیب در کشور به شمار میرود.
به گزارش ایلنا از همدان، توکل آبشناس افزود: سطح زیر کشت باغهای سیب در نهاوند به رقم قابل توجه پنج هزار هکتار میرسد که شامل انواع سیب گلاب زودرس تابستانه و سیب قرمز و سیب سبز پاییزه است و بر اساس متوسط عملکرد سالهای گذشته، تولید سیب در نهاوند از ۱۲۰ هزار تُن به ۸۰ هزار تُن کاهش یافته است.
آبشناس: امسال بهدلیل سرمازدگی ۳۵ درصد کاهش عملکرد در تولید محصول سیب داشتیم و سرمازدگی میزان برداشت سیب در نهاوند را به ۸۰ هزار تُن کاهش داد.
رییس جهاد کشاورزی نهاوند بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید سیب نهاوند، نبود صنایع فرآوری از جمله کارخانههای آبمیوهگیری، کمپوتسازی و کنسانتره است و به همین دلیل بخش عمدهای از محصول سیب نهاوند به استانهای تهران و آذربایجان ارسال میشود.
آبشناس با تاکید بر اینکه نهاوند آماده جذب سرمایهگذار در زمینه ایجاد کارخانههای فرآوری و سردخانه است، گفت: با توجه به توسعه زیرساختهای آبی در این حوزهها تا سطح پیشرفت ۷۰ درصدی، دولت نیز آمادگی دارد برای سرمایهگذاریهای جدید تسهیلات لازم را ارائه دهد.
وی یادآور شد: در حال حاضر چهار واحد سردخانه فعال در نهاوند وجود دارد که طی سال جاری حدود ۱۹ هزار تُن انواع سیب در آنها ذخیره شده و این تولید برای تنظیم بازار شب یلدا و ایام نوروز به بازار عرضه خواهد شد.