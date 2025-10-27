منابع حیاتی استان تحت بازرسی و رصد مستمر پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور صبح امروز به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت آمادگی‌ها در بخش‌های مختلف اظهار کرد: استفاده از آمونیاک در سردخانه‌ها منجر به تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از این مراکز شده و هم‌اکنون در فهرست رصد و بازرسی مداوم دستگاه‌های مرتبط قرار دارد.

وی افزود: مخازن آب شرب شهری و روستایی از دیگر زیرساخت‌های حیاتی هستند که در صورت سهل‌انگاری ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرند، به همین دلیل دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های رصد هوشمند بر روی این مراکز نصب شده است.

احمدپور ادامه داد: با وجود همه محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های موجود در مسیر ایمنی و توسعه، اگر همدلی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و مردم تقویت شود، دستیابی به قله‌های موفقیت برای استان دور از دسترس نخواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین همچنین از ذخیره‌سازی کافی مایحتاج عمومی و اقلام ضروری در سطح استان خبر داد و گفت: هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم وجود ندارد و تمامی زنجیره‌های پشتیبانی در وضعیت پایدار قرار دارند.

وی در ادامه با اشاره به ساختار پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: پدافند استان قزوین دارای 11 کمیته تخصصی است که مهم‌ترین آنها شامل کمیته‌های امنیت غذایی، انرژی و نیازهای ضروری، کمیته حقوقی و قضایی، حمل‌ونقل و جابه‌جایی می‌شود.

احمدپور در پایان تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش تاب‌آوری استان در برابر تهدیدهای نوین و اطمینان از تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحرانی است.

انتهای پیام/