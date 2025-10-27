معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین:
منابع حیاتی استان تحت بازرسی و رصد مستمر پدافند غیرعامل است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: تمامی منابع حیاتی از جمله مخازن آب شرب شهری و روستایی و سردخانهها در استان تحت نظارت، بازرسی و رصد مستمر پدافند غیرعامل قرار دارند تا از هرگونه تهدیدات احتمالی جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور صبح امروز به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت آمادگیها در بخشهای مختلف اظهار کرد: استفاده از آمونیاک در سردخانهها منجر به تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از این مراکز شده و هماکنون در فهرست رصد و بازرسی مداوم دستگاههای مرتبط قرار دارد.
وی افزود: مخازن آب شرب شهری و روستایی از دیگر زیرساختهای حیاتی هستند که در صورت سهلانگاری ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرند، به همین دلیل دوربینهای نظارتی و سیستمهای رصد هوشمند بر روی این مراکز نصب شده است.
احمدپور ادامه داد: با وجود همه محدودیتها و سختگیریهای موجود در مسیر ایمنی و توسعه، اگر همدلی و انسجام میان دستگاههای اجرایی و مردم تقویت شود، دستیابی به قلههای موفقیت برای استان دور از دسترس نخواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین همچنین از ذخیرهسازی کافی مایحتاج عمومی و اقلام ضروری در سطح استان خبر داد و گفت: هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم وجود ندارد و تمامی زنجیرههای پشتیبانی در وضعیت پایدار قرار دارند.
وی در ادامه با اشاره به ساختار پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: پدافند استان قزوین دارای 11 کمیته تخصصی است که مهمترین آنها شامل کمیتههای امنیت غذایی، انرژی و نیازهای ضروری، کمیته حقوقی و قضایی، حملونقل و جابهجایی میشود.
احمدپور در پایان تاکید کرد: هدف از اجرای این طرحها، افزایش تابآوری استان در برابر تهدیدهای نوین و اطمینان از تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحرانی است.