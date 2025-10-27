خبرگزاری کار ایران
رئیس‌کل دادگستری استان خبرداد:

بازگشت ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم با اقدام جدی و قاطع دادگستری گلستان

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: دستگاه قضایی گلستان در کمتر از سه ماه، اموال ۸۰۰ میلیارد تومانی مالباختگان یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای را به آنان بازگرداند.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: اعضای این باند با ادعای نفود در دستگاه‌های مختلف و با وعده وام‌های کلان بانکی، قربانیان را فریب می‌دادند و برای ضمانت همین وام‌های واهی،   از افراد،   زمین، چک، سفته، آپارتمان و مواردی از این دست می‌گرفتند. 

حیدر  آسیابی افزود: وقتی از وام خبری نشد،   مالباختگان شکایت کردند و با آغاز تحقیقات از سوی بازپرس پرونده، ابعاد گسترده این کلاهبرداری، آشکار شد. 

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: به‌منظور پیشگیری از انتقال یا خروج اموال، شناسایی و توقیف دارایی‌های متهمان بلافاصله انجام شد. پس از تطبیق اسناد، مدارک و شواهد،   تمام اموال به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان به ۴ مالباخته این پرونده، بازگردانده شد.

وی ادامه داد: ۳۰ هکتار زمین کشاورزی مرغوب آبی در مینودشت به ارزش دست کم ۱۵۰ میلیارد تومان، ۲ باب  مغازه  به مساحت ۴۴۹ مترمربع و ۱۱۲ مترمربع  در مجموع به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان در گنبدکاووس، ۸۲۵ متر مربع زمین مسکونی در شهرک جامی گرگان،   ۲ واحد آپارتمان در شهرک تالار گرگان به مساحت ۲۸۳ و ۳۵۹ مترمربع در مجموع به ارزش ۳۶ میلیارد تومان، یک کیلوگرم طلا، ۶۰ فقره سفته هر کدام به ارزش یک میلیارد تومان و در مجموع ۶۰ میلیارد تومان و ۲۴ فقره چک به ارزش در مجموع  ۴۴۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان از جمله اموال شاکیان این پرونده بود که به آنان بازگردانده شد. 

وی افزود: تمام این اموال فقط  ۳ ماه پس از  تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان به ۴ شاکی این پرونده بازگردانده شد. 

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان که ۱۴ نفر دیگر نیز به تازگی شکایت خود را از اعضای این باند ثبت کرده‌اند، افزود:   پرونده اعضای این باند به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای در شعبه نهم بازپرسی دادسرای شهرستان گرگان، در حال رسیدگی است.

