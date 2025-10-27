به گزارش ایلنا، این دیدار که با استقبال پرشور هواداران همراه بود، با مشکلات و بی‌نظمی‌های متعددی نیز روبه‌رو شد که بر کیفیت برگزاری آن سایه افکند.

از ساعات ابتدایی پیش از شروع بازی، بی‌نظمی در ورود تماشاگران به ورزشگاه کاملاً مشهود بود. هجوم هواداران به گیت‌های ورودی باعث ایجاد ازدحام شدید شد و برخی با بلیت‌های جعلی یا بدون بلیت از طریق بالا رفتن از نرده‌ها وارد ورزشگاه شدند. این وضعیت نه‌تنها امنیت را به خطر انداخت، بلکه موجب سردرگمی و نارضایتی هواداران دارای بلیت معتبر شد.

ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به ورزشگاه و کمبود فضای پارکینگ نیز حرکت به سمت ورزشگاه را دشوار کرد. همچنین، واگن‌های مترو به دلیل هجوم بیش از حد تماشاگران عملاً از کار افتاده و شرایط غیرقابل تحملی برای مسافران ایجاد شد.

مشکلات در جایگاه‌های مختلف ورزشگاه

جایگاه خبرنگاران که معمولاً فضایی اختصاصی برای پوشش رسانه‌ای است، با ورود افراد غیرمرتبط شلوغ شد و بسیاری از خبرنگاران به دلیل نبود صندلی کافی، سرپا ماندند یا نتوانستند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند. همچنین، در راهروهای میکس‌زون (محل مصاحبه پس از بازی) حضور افراد غیرمرتبط باعث هرج‌ومرج شد.

حواشی داخل ورزشگاه

در جریان بازی، پرتاب بطری‌های آب به داخل زمین تصاویر ناخوشایندی به نمایش گذاشت و نشان‌دهنده ضعف در بازرسی‌های ورودی بود. حضور چندین «جیمی جامپ» (افرادی که به‌طور غیرمجاز وارد زمین می‌شوند) نیز نظم بازی را بارها مختل کرد. عملکرد مسئول بلندگوی استادیوم نیز با انتقادهایی همراه بود و گاف‌های متعدد او باعث تعجب و حتی خنده تماشاگران شد.

علاوه بر این، قطع کامل خطوط تلفن همراه و اینترنت از ابتدای بازی تا پایان آن، مشکلات زیادی برای هواداران، رسانه‌ها و هماهنگی‌های امنیتی ایجاد کرد.

نقاط مثبت و حضور بانوان

با وجود تمام مشکلات، حضور پرشور تماشاگران زن در ورزشگاه پارس نقطه عطف این دیدار بود. تشویق‌های بی‌وقفه و پرانرژی بانوان از دقیقه اول تا پایان بازی جلوه‌ای زیبا به این فستیوال فوتبالی بخشید و نشان‌دهنده حمایت بی‌قیدوشرط هواداران از تیم‌های مورد علاقه‌شان بود.

خطرات و نگرانی‌های ایمنی

نشستن برخی تماشاگران بر روی سقف ورودی‌های ورزشگاه به دلیل ازدحام بیش از حد، یکی از نکات نگران‌کننده بود که می‌توانست به حوادث ناگواری منجر شود و ضرورت نظارت دقیق‌تر بر مدیریت جمعیت را نشان داد.

دیدار فجر سپاسی و استقلال تهران، با وجود شور و هیجان فراوان و حضور پررنگ هواداران، به دلیل مشکلات زیرساختی، ضعف در مدیریت جمعیت و مسائل امنیتی، بار دیگر نشان داد که برگزاری چنین رویدادهای بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تمهیدات عملی برای کنترل جمعیت، ارتقای امنیت و مدیریت بهتر زیرساخت‌ها است.

با این حال، اشتیاق و حمایت بی‌نظیر هواداران، به ویژه بانوان، این روز را به یکی از خاطره‌انگیزترین لحظات فوتبالی در شیراز تبدیل کرد.

انتهای پیام/