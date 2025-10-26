عملیات ضربتی پلیس در نور؛ دو نفر به دلیل حمله به ماموران منابع طبیعی بازداشت شدند
فرمانده انتظامی شهرستان نور از بازداشت دو نفر به دلیل حمله به ماموران جنگلبانی در جنگل الیمالات این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکپور، فرمانده انتظامی شهرستان نور در این خصوص اعلام کرد: عملیات ضربتی پلیس منجر به دستگیری دو متهم شد که به ماموران منابع طبیعی حمله کرده بودند.
وی افزود: در جریان این بازداشت، یک قبضه سلاح شکاری از متهمان کشف شد.
فرمانده انتظامی نور، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.