عملیات ضربتی پلیس در نور؛ دو نفر به دلیل حمله به ماموران منابع طبیعی بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکپور، فرمانده انتظامی شهرستان نور در این خصوص اعلام کرد: عملیات ضربتی پلیس منجر به دستگیری دو متهم شد که به ماموران منابع طبیعی حمله کرده بودند.

وی افزود: در جریان این بازداشت، یک قبضه سلاح شکاری از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی نور، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

