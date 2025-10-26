خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عملیات ضربتی پلیس در نور؛ دو نفر به دلیل حمله به ماموران منابع طبیعی بازداشت شدند

عملیات ضربتی پلیس در نور؛ دو نفر به دلیل حمله به ماموران منابع طبیعی بازداشت شدند
کد خبر : 1705470
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نور از بازداشت دو نفر به دلیل حمله به ماموران جنگلبانی در جنگل الیمالات این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکپور، فرمانده انتظامی شهرستان نور در این خصوص اعلام کرد: عملیات ضربتی پلیس منجر به دستگیری دو متهم شد که به ماموران منابع طبیعی حمله کرده بودند.

وی افزود: در جریان این بازداشت، یک قبضه سلاح شکاری از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی نور، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ