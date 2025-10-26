خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان:

خسارتی از زلزله نهاوند گزارش نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از حضور تیم های ارزیاب در کانون زلزله نهاوند خبر داد و گفت: گزارشی از خسارت جانی و مالی زلزله ۴.۴ ریشتری شامگاه امروز در نهاوند تاکنون دریافت نشده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید پورحسینی افزود: ساعت ۱۹ و ۳۹ زمین لرزه‌ای به قدرت ۴.۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی در عمق ۹ کیلومتری زمین جنوب شهرستان نهاوند حوالی شهر برزول را به لرزه درآورد.

وی اظهار کرد: پس از زمین لرزه بلافاصله ستاد مدیریت بحران در فرمانداری شهرستان نهاوند تشکیل شد تا ابعاد این حادثه طبیعی را بررسی کند و همچنین تیم های ارزیاب راهی کانون زمین لرزه شدند.

پورحسینی گفت: تاکنون این حادثه هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است اما ستاد بحران شهرستان و استان در پی این زمین لرزه در حالت آماده باش کامل قرار دارد.

وی تاکید کرد: این زمین لرزه تا کنون چند پس لرزه داشته است که قدرت بزرگترین آن ۳.۵ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: پس لرزه‌ها رو به کاهش است و مردم آرامش خود را حفظ و از استرس دوری کنند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات روستاهای دورافتاده افتاده هنوز به طور کامل دریافت نشده است، تصریح کرد: گروه‌های امدادی در حالت آماده باش کامل هستند تا در صورت نیاز به مردم خدمات دهی کنند.

زمین لرزه یاد شده ساعت ۱۱۹ و ۳۹ دقیقه و ۲۲ ثانیه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در نهاوند به وقوع پیوست.

