خبرگزاری کار ایران
زلزله 4,4 ریشتری نهاوند را لرزاند

زلزله 4,4 ریشتری نهاوند را لرزاند
زلزله ۴.۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین شامگاه امشب یکشنبه نهاوند در جنوب غربی استان همدان را لرزاند، پس از این زمین لرزه همچنین ۲ پس لرزه نیز این منطقه را به لرزه درآوزد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۹ و ۳۹ دقیقه یکشنبه له وقوع پیوست.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در سه کیلومتری نهاوند رخ داد.

دقایقی بعد از این زلزله ۲ پس لرزه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۸ ریشتری نیز در ساعت ۱۹ و ۴۱ دقیقه و ۱۹ و ۴۷ دقیقه در این منطقه به وقوع پیوست.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

 

