زلزله 4,4 ریشتری نهاوند را لرزاند

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۹ و ۳۹ دقیقه یکشنبه له وقوع پیوست.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در سه کیلومتری نهاوند رخ داد.

دقایقی بعد از این زلزله ۲ پس لرزه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۸ ریشتری نیز در ساعت ۱۹ و ۴۱ دقیقه و ۱۹ و ۴۷ دقیقه در این منطقه به وقوع پیوست.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

