برگزاری سومین دوره روانشناسی ویژه کارکنان آرامستان بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: تدوام دوره های روانشناسی ویژه کارکنان مسیری روشن برای زندگی ایده آل آنان و موثر در امر ارائه خدمات به شهروندان بوده است.

کاردانی با اشاره به اینکه دوره های روانشناسی بصورت ماهانه در حال برقراری است، افزود: در دو جلسه گذشته این دوره با موضوعات آموزش مدیریت استرس های شغلی در محیط کار و شادمان زیستن برگزار شد.

کاردانی ادامه داد: در سومین جلسه این دوره با موضوع حملات پانیک، کنترل استرس و با توجه به‌ آغاز سال تحصیلی به سبک های فرزندپروری پرداخته شد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس یادآور شد: با توجه به شرایط محیط کار در آرامستان دوره های روانشناسی بصورت ماهانه ویژه کارکنان با حضور معصومه زینل پور روانشناس و مشاور خانواده در حال برقراری بوده تا ان شاءالله با آموزش و بهره گیری از این دوره ها شاهد آرامش و نشاط در بین کارکنان مجموعه آرامستان باشیم.

