برگزاری سومین دوره روانشناسی ویژه کارکنان آرامستان بندرعباس
رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از برگزاری دوره آموزشی روانشناسی با موضوعات مختلف ویژه کارکنان مجموعه آرامستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: تدوام دوره های روانشناسی ویژه کارکنان مسیری روشن برای زندگی ایده آل آنان و موثر در امر ارائه خدمات به شهروندان بوده است.
کاردانی با اشاره به اینکه دوره های روانشناسی بصورت ماهانه در حال برقراری است، افزود: در دو جلسه گذشته این دوره با موضوعات آموزش مدیریت استرس های شغلی در محیط کار و شادمان زیستن برگزار شد.
کاردانی ادامه داد: در سومین جلسه این دوره با موضوع حملات پانیک، کنترل استرس و با توجه به آغاز سال تحصیلی به سبک های فرزندپروری پرداخته شد.
رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس یادآور شد: با توجه به شرایط محیط کار در آرامستان دوره های روانشناسی بصورت ماهانه ویژه کارکنان با حضور معصومه زینل پور روانشناس و مشاور خانواده در حال برقراری بوده تا ان شاءالله با آموزش و بهره گیری از این دوره ها شاهد آرامش و نشاط در بین کارکنان مجموعه آرامستان باشیم.