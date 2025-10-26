به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمد موسوی امروز یکشنبه اظهار داشت: ساعت ۱۶:۲۲ دقیقه امروز در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع این آتش سوزی، ستاد فرماندهی بلافاصله ماموران آتش‌نشانی از ایستگاه مرکز به محل اعلام شده واقع در روستای شهید دانش انتهای خیابان گلستان اعزام کرد.

موسوی بیان کرد: با حضور ماموران آتش‌نشانی، این حریق که در قسمت حیاط منزل و به یکی از اتاق‌ها سرایت کرده بود، به سرعت مهار و از سرایت آتش به سایر واحدها و منازل اطراف جلوگیری بعمل آمد.

به گفته این مقام مسئول، آتش نشانان در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و اقدام به اطفاء حریق کردند که با عملکرد سریع آن ها از سرایت آتش به منازل مسکونی مجاور جلوگیری شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید و آتش‌نشانان پس از جداسازی و ایمنی محل حادثه، به کار خود پایان دادند.

علت دقیق وقوع آتش‌سوزی توسط کارشناسان مربوطه دردست بررسی است.

