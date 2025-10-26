در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان گیلان:
اعضای هیئت منصفه مطبوعات گیلان منصوب و معرفی شدند
اعضای جدید هیئت منصفه گیلان امروز در دادگستری استان تحلیف و معرفی شدند و در این مراسم سوگند یاد کردند که در همهی شرایط با پاک دستی و راز داری از اسرار مردم نگهداری کرده و به وظایف خود به درستی عمل کنند.
به گزارش ایلنا از رشت، مراسم تحلیف اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان گیلان با حضور مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان و برخی معاونین قضایی دادگستری استان برگزار شد.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به جایگاه قانونی هیأت منصفه در رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی، بر اهمیت نقش رسانهها در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت نظارت اجتماعی تأکید کرد.
وی همچنین رسانهها را از ارکان مهم فرهنگی جامعه دانست که میتوانند با انعکاس مشکلات و مطالبات مردم، نقش مؤثری در اصلاح امور ایفا کنند.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: هر یک از اعضای هیأت منصفه مطبوعات به عنوان نماینده اقشار جامعه در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برابر قانون حضور یافته و به عنوان نماینده صنف، نظر خود را به دادگاه ارائه میکنند و دادگاه نیز با لحاظ این نظرات تصمیم لازم را اتخاذ میکند.
سیف اله مسرور معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور حقوق عامه با بیان اینکه یکی از اصول مترقی قانون، آزادی بیان است اظهار داشت: نقطه اتکای آزادی بیان، مطبوعات آزاد هستند که به بیان آسیب های اجتماعی و دغدغه ها و مطالبات مردم می پردازند.
وی در ادامه افزود: قانون گذار برای حمایت از مطبوعاتی که دچار لغزش می شوند، هیات منصفه مطبوعات را که نمایندگان اقشار مختلف و افکار عمومی هستند پیش بینی کرده است که با حضور در دادگاه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به قضات در کشف حقیقت کمک میکنند.
گفتنی است در پایان این نشست، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات اعضای پیشین هیأت منصفه در دوره قبل، اعضای جدید نیز پس از ادای سوگند، با دریافت احکام صادره از سوی قوه قضائیه رسماً فعالیت خود را در راستای انجام مسئولیت خطیر نمایندگی افکار عمومی و ایفای نقش در تحقق عدالت رسانهای آغاز کردند.
شایان ذکر است اعضای هیات منصفه مطبوعات که برای یک دوره دو ساله انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشند: رضا قنبر پور مقدم، رضا سیمبر، حجت الاسلام و المسلمین قاسم قاسمی، ابراهیم افشاری، قاسم مصفا، محمود اخوان توکلی، حجت الاسلام محمد امین نقدی، حسن جعفری، سکینه حیدری، بدریه هدایت پناه، یاسر بذله، حسین مقراضی، حسین رجبی ماتک، محمدحسین واثق کارگرنیا.