به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، هاشم درویشی رئیس شورای شهر کرمانشاه، روز یکشنبه چهارم آبان، در این نشست با اشاره به لزوم حضور دو سوم اعضاء برای به حد نصاب رسیدن و رسمیت پیدا کردن جلسه شورای شهر، اظهار کرد: شورای شهر کرمانشاه یازده عضو دارد که امروز فقط پنج عضو در این جلسه حضور دارند و باتوجه به اینکه جلسه به حد نصاب نرسیده، امکان برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورا وجود ندارد.

وی افزود: طبق قانون و از ۲۴ ساعت قبل زمان و مکان برگزاری جلسه به همه اعضاء اطلاع داده شده بود، اما متاسفانه جلسه بازهم به حد نصاب نرسید.

درویشی به بازداشت دو عضو شورای شهر کرمانشاه و سلب عضویت آنها هم اشاره‌ کرد و گفت: با توجه به سلب عضویت دو عضو شورای شهر کرمانشاه، براساس قانون باید اعضاء علی البدل جایگزین آنها شوند.

وی تاکید کرد: در تاریخ ۲۰ مهر دو نفر از اعضاء شورا با نامه دستگاه قضایی به دستگاه اجرایی، یعنی فرمانداری، سلب عضویت شده‌اند، اما طی ۱۴ روز گذشته هنوز نامه ورود اعضاء علی البدل به شورا در فرمانداری امضاء نشده است.

رئیس شورای شهر کرمانشاه اضافه کرد: امروز اعضاء علی البدل شخصاً به فرمانداری رفته‌اند تا امضاء فرماندار کرمانشاه را برای عضویت خود بگیرند، اما متاسفانه هنوز امضاء نشده است.

وی ادامه داد: اگر چنین ترک فعلی در شورای شهر کرمانشاه رخ می‌داد، مسئولین چه می‌کردند، اما کسی در مقابل ترک فعل فرمانداری پاسخگو نیست.

درویشی همچنین در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه زمان چندانی تا پایان دوره سرپرستی شهرداری کرمانشاه باقی نمانده و اکنون با عدم تشکیل هیات رئیسه شورای شهر تکلیف شهرداری چه می‌شود، گفت: طبق قانون اگر جانشین مدیری تعیین نشود، تا زمانی که مدیر بعدی مشخص نشود، همان مدیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد که در مورد شهرداری کرمانشاه نیز این موضوع اجرایی می‌شود.

هاشم درویشی، سالار احمدزاده، علی فتاحی طهنه، کامران ملکی و سید حجت الله موسوی اجاق حاضرین در نشست امروز بودند.

براساس اعلام رئیس شورای شهر کرمانشاه، طیب حیدری و حیدر حیدری اعضاء جدید شورای شهر کرمانشاه خواهند بود.

انتهای پیام/