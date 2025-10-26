مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین:
کمتر از 10 درصد نانواییهای قزوین تجهیزات تأمین انرژی اضطراری دارند
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین گفت: از 1747 نانوایی موجود در استان کمتر از 10 درصد آنها به تجهیزات تأمین انرژی اضطراری مجهز هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل مرادی عصر امروز در جلسه شورای پدافند غیرعامل با اعلام این مطلب گفت: تجهیز نانواییها به تجهیزات یادشده در راستای افزایش تابآوری خدمات حیاتی در شرایط بحرانی و تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل انجام شده است.
وی بیان کرد: شعار امسال هفته پدافند غیرعامل با عنوان «تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» اعلام شده و در این هفته نشستهای تخصصی و مانورهای آموزشی در سطح شهرستانها و مرکز استان برگزار می شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین همچنین از برگزاری 303 دوره آموزشی از ابتدای امسال خبر داد و افزود: در این دوره ها 14 هزار و 516 نفر از فراگیران استان آموزشهای مرتبط با پدافند غیرعامل را دریافت کردهاند.