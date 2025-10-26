به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل مرادی عصر امروز در جلسه شورای پدافند غیرعامل با اعلام این مطلب گفت: تجهیز نانوایی‌ها به تجهیزات یادشده در راستای افزایش تاب‌آوری خدمات حیاتی در شرایط بحرانی و تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل انجام شده است.

وی بیان کرد: شعار امسال هفته پدافند غیرعامل با عنوان «تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» اعلام شده و در این هفته نشست‌های تخصصی و مانور‌های آموزشی در سطح شهرستان‌ها و مرکز استان برگزار می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین همچنین از برگزاری 303 دوره آموزشی از ابتدای امسال خبر داد و افزود: در این دوره ها 14 هزار و 516 نفر از فراگیران استان آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل را دریافت کرده‌اند.

