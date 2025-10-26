حمایت از صنایع استان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی قزوین است
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: تداوم حمایت از تولید و صنایع، تسهیل تأمین مواد اولیه و رفع موانع صادرات از اولویتهای کاری معاونت اقتصادی و راهبرد اصلی توسعه اقتصادی این استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین امروز بههمراه صالحی فرماندار شهرستان بوئینزهرا و طاهرخانی مدیرکل اقتصادی استانداری از شرکت آپاداناسرام بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید کاشی و سرامیک استان بازدید کرد.
در این بازدید از بخشهای مختلف خط تولید، انبار محصول و واحد تحقیق و توسعه شرکت دیدن شد و مدیران استانی در جریان روند تولید، اشتغال و برنامههای توسعهای این مجموعه قرار گرفتند.
صفیخانی در حاشیه این بازدید با تأکید بر نقش صنایع مادر و صادراتمحور در رونق اقتصادی گفت: شرکتهایی چون آپاداناسرام با اتکا به فناوری روز و توان رقابتی بالا، از ظرفیتهای ارزشمند استان در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشوند. تداوم حمایت از تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و رفع موانع صادرات از اولویتهای کاری معاونت اقتصادی است.
وی همچنین افزود: تولیدکنندگان قزوین در شرایط دشوار اقتصادی با تکیه بر دانش و نوآوری، نقش مهمی در حفظ اشتغال پایدار دارند و تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند در کنار آنان باشند.