العربیه
مدیران خودرو
حمایت از صنایع استان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی قزوین است
کد خبر : 1705315
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: تداوم حمایت از تولید و صنایع، تسهیل تأمین مواد اولیه و رفع موانع صادرات از اولویت‌های کاری معاونت اقتصادی و راهبرد اصلی توسعه اقتصادی این استان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین امروز به‌همراه صالحی فرماندار شهرستان بوئین‌زهرا و طاهرخانی مدیرکل  اقتصادی استانداری از شرکت آپاداناسرام به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید کاشی و سرامیک استان بازدید کرد.

در این بازدید از بخش‌های مختلف خط تولید، انبار محصول و واحد تحقیق و توسعه شرکت دیدن شد و مدیران استانی در جریان روند تولید، اشتغال و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه قرار گرفتند.  

صفی‌خانی در حاشیه این بازدید با تأکید بر نقش صنایع مادر و صادرات‌محور در رونق اقتصادی گفت: شرکت‌هایی چون آپاداناسرام با اتکا به فناوری روز و توان رقابتی بالا، از ظرفیت‌های ارزشمند استان در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند. تداوم حمایت از تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و رفع موانع صادرات از اولویت‌های کاری معاونت اقتصادی است.

وی همچنین افزود: تولیدکنندگان قزوین در شرایط دشوار اقتصادی با تکیه بر دانش و نوآوری، نقش مهمی در حفظ اشتغال پایدار دارند و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در کنار آنان باشند.

