دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:

دستور قضایی برای توقیف موتورهای سنگین وغیرمجاز در اصفهان صادر شد

دستور قضایی برای توقیف موتورهای سنگین وغیرمجاز در اصفهان صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور دستور قضائی برای توقیف موتورهای سنگین و غیرمجاز و برخورد با رانندگان بدون گواهینامه خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد موسویان در جمع خبرنگاران با تأکید بر تشدید برخورد با موتورسواران موتورسیکلت‌های سنگین و غیرمجاز و رانندگان بدون گواهینامه، با هدف ایجاد نظم، امنیت و آرامش برای مردم در شهر اظهار کرد: تعدادی از افراد هنجارشکن با موتوسیکلت‌های سنگین در سطح و حاشیه شهر جولان داده که تردد و حرکات نمایشی آن‌ها باعث بروز حوادث و وقایع منجر به تلفات جانی و ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت برای شهروندان شده که مطالبه عمومی برای مقابله با این پدیده را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: پلیس و ضابطین قضائی برای آرامش روحی و روانی شهروندان با قاطعیت وارد عمل شده و مالکین و راکبین این موتورسیکلت‌ها را شناسایی و پس از توقیف و ضبط این موتورها به صورت جدی با مالکان این وسایل نقلیه، برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان یادآور شد: متأسفانه حدود ۵۲ درصد از تصادفات فوتی استان اصفهان نیز به موتورسواران اختصاص دارد و لازم است ضمن ارائه برنامه‌ریزی‌های لازم و مشخص در راستای کاهش وقوع این‌گونه حوادث از سوی دستگاه‌های متولی و اجرایی، برخورد لازم نیز با راکبین موتورسیکلت‌های سنگین و موتورسیکلت‌هایی که از تجهیزات و وسایل ایمنی استفاده نمی‌کنند، صورت پذیرد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از وجود و تردد موتورسیکلت‌های سنگین موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش دهند تا با این هنجارشکنان برابر قانون برخورد شود.

