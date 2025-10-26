خبرگزاری کار ایران
آغاز سی‌ویکمین مسابقه کشوری «رفاقت مهر» در اصفهان
سی‌ویکمین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» ویژه اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر سراسر کشور، از امروز تا ۹ آبان‌ماه در استان اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباسعلی محمدزاده، معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور از برگزاری سی و یکمین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات پس از برگزاری مرحله شهرستانی و استانی، نمایندگان ۳۱ استان کشور را گرد هم آورده است تا در آیتم‌های امدادی، غیرمدادی و ابتکاری طی دو روز به رقابت بپردازند.

وی افزود: استان‌ها در سه گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه به صورت تخصصی وارد سایت‌های عملیاتی خود می‌شوند. آیتم‌های متنوعی در این مسابقات وجود دارد، اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، ابتکاری بودن برخی از آیتم‌ها است.

محمدزاده با اشاره به اقدامات استان اصفهان گفت: به‌عنوان نمونه، در حوزه حمایت‌های روانی-اجتماعی و فعالیت با کودکان، برای اولین بار استان اصفهان اقدام به برپایی آیتم‌های ابتکاری کرده است.

معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور خاطرنشان کرد: این مسابقات فرصتی فراهم می‌کند تا تیم‌ها در شرایط بحرانی توانمندی خود در ارائه خدمات روانی-اجتماعی را نشان دهند و ارزیابی شوند که کدام تیم‌ها می‌توانند اثرگذارتر عمل کنند.

