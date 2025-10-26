شهردار شیرود به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه بازداشت شد
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان تنکابن گفت: شهردار شیرود به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت اللمال ودریافت رشوه بازداشت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، مهدی مصطفی پور خاطرنشان کرد:در پی تحقیقات گسترده ای که توسط پلیس اقتصادی دراین زمینه صورت گرفت با شکایت شاکی خصوصی شواهدی مبنی بردریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی به دست آمد.
وی افزود: برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد و این دادستانی در موارد معدودی که با انحرافات و سوء جریانات در مجموعه شهرداری روبه رو می شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی وانقلاب تنکابن عنوان کرد: طبیعتا با توجه به ادله و مدارکی که در جهت توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارایه میکنند، مرجع قضایی اعلام رای خواهد کرد.