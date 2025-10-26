شهردار شیرود به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه بازداشت شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، مهدی مصطفی پور خاطرنشان کرد:در پی تحقیقات گسترده ای که توسط پلیس اقتصادی دراین زمینه صورت گرفت با شکایت شاکی خصوصی شواهدی مبنی بردریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی به دست آمد.

وی افزود: برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد و این دادستانی در موارد معدودی که با انحرافات و سوء جریانات در مجموعه شهرداری روبه رو می شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی وانقلاب تنکابن عنوان کرد: طبیعتا با توجه به ادله و مدارکی که در جهت توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارایه می‌کنند، مرجع قضایی اعلام رای خواهد کرد.

انتهای پیام/