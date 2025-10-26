کشف ١٠٠ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در ورودی شیراز

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از فعالیت تانکر‌های سوخت فاقد مجوز حمل و جابجایی در سطح استان مطلع و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در این راستا ٣ تانکر حامل سوخت را شناسایی و آن‌ها را در یکی از محور‌های منتهی به شهر شیراز توقیف کردند.

سردار ملکی گفت: در بررسی‌های لازم مشخص شد این تانکر‌ها حامل ١٠٠ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی هستند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در‌این‌خصوص ۵ متهم دستگیر شدند، افزود: قاچاقچیان این تانکر‌ها را از سایر استان‌ها بارگیری و قصد انتقال به استان‌های جنوبی و سپس خارج از کشور را داشتند که شناسایی و توقیف شدند.

وی تصریح کرد: طی ٧٢ ساعت گذشته در مجموع ۵٩٠ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان فارس کشف شده است.

سردار ملکی گفت: از ابتدای سال‌جاری تا کنون نیز ٢ میلیون و ٩٣٤ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در سطح استان فارس کشف شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ١٨٠ درصد افزایش کشفیات را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان فارس در پایان یکی از اولویت‌های این فرماندهی را برخورد قاطع با قاچاق سوخت و قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند اخبار و اطلاعات خود پیرامون فعالیت قاچاقچیان کالا و سوخت را با شماره تلفن ٠٩٦٣٠٠ سامانه ارتباطی پلیس امنیت اقتصادی اعلام کنند.

