به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در جلسه شورای اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای احیای ۳۴ واحد تولیدی راکد استان خبر داد و گفت: با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸، کمک‌های فنی و اعتباری و مصوبات سفر ریاست جمهوری، تلاش داریم تا پایان امسال ۲۰ واحد و در سال آینده هم ۱۴ واحد تولیدی راکد دیگر را به چرخه تولید بازگردانیم.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای بخش معادن در اشتغال‌زایی و توسعه استان، اظهار کرد: خام‌فروشی مواد معدنی ارزش افزوده‌ای برای استان ندارد و باید با فعال‌سازی شورای معادن استان و تقویت فرآوری در داخل استان، از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال استفاده شود.

حبیبی در ادامه با اشاره به گزارش ارائه‌ شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان در خصوص منابع آب و انسداد چاه‌ها، تاکید کرد: موضوع آب، اولویت نخست کرمانشاه است و همه دستگاه‌ها باید با جدیت در این زمینه ورود کنند. در حال حاضر کاهش بارندگی‌ها به‌ویژه در شرق استان تهدیدی جدی برای منابع آبی ایجاد کرده و ضرورت دارد پیش از تهدید فرونشست زمین، اقدامات اساسی انجام دهیم.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از اقدامات انجام شده جهت مسدودسازی بیش از ۶۵۰ حلقه چاه غیرمجاز استان در مدتی کوتاه، افزود: این اقدام موجب تغذیه ۲۵ میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی و تثبیت سطح آب شده که چنین نتایجی نشان می‌دهد که با عزم و اراده می‌توان کارهای بزرگ را به نتیجه رساند.

حبیبی خواستار توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی شد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، باید حداکثر بهره‌وری را در بخش کشاورزی داشته باشیم و به سمت توسعه سیستم‌های نوین آبیاری برویم.

وی همچنین بر استفاده از پساب در بخش صنعت به‌عنوان منبع جدید آب تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی دیگر آبی برای مصرف در بخش صنعت وجود ندارد و صنایع بزرگ باید به سمت استفاده از پساب حرکت کنند. همچنین لازم است در صدور مجوزهای جدید، اولویت با صنایع کم‌آب‌بر باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری در روز یکشنبه چهارم آبان، حبیبی با اشاره به پروژه‌های مهم استان از جمله سدهای کبوترلانه و قشلاق گفت: این پروژه‌ها تا پایان سال وارد مدار بهره‌برداری می‌شود تا بخش قابل توجهی از نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت مناطق شرقی استان تأمین شود.

انتهای پیام/