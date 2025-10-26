لغو پروانه پزشک متخلف در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: پرونده شکایت شاکی خصوصی از یک پزشک در خصوص دریافت وجه اضافه بر تعرفه در تعزیرات حکومتی تاکستان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به مدارک موجود تخلف انتسابی دریافت وجه بیش از تعرفه قانونی و ارائه خدمات مازاد بر نیاز را محرز دانست که علاوه بر الزام پزشک متخلف به پرداخت چهار میلیون و 512 هزار ریال خسارت در حق شاکی، متهم را به پرداخت 45 میلیون ریال جزای نقدی همچنین توبیخ کتبی، درج در پرونده پزشکی و لغو پروانه تاسیس محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان صیانت از حقوق مردم به ویژه در بخش بهداشت، درمان و دارو را اولویت سازمانی برشمرد و ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

