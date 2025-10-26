ضربالاجل ۴۸ ساعته اجرای طرح ضربتی جمعآوری متکدیان در ساری با دستور دادستان مرکز مازندران
با دستور دادستان مرکز استان مازندران، طرح ویژه و ضربتی جمعآوری متکدیان در سطح شهر ساری به مدت ۴۸ ساعت با مشارکت دستگاههای ذیربط آغاز و اجرا شد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر عالیشاه با اشاره بهضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: پدیده تکدیگری علاوه بر آنکه چهرهی شهر را مخدوش میکند، در بسیاری از موارد با آسیبهای اجتماعی، سوءاستفاده از کودکان، کلاهبرداری و ایجاد ناامنی اجتماعی همراه است؛ بنابراین ساماندهی فوری این وضعیت از اولویتهای دستگاه قضایی در حوزهی پیشگیری اجتماعی است.
وی افزود: در این طرح که با حضور نمایندگان دادستانی، همکاری شهرداری ساری، نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی (۱۲۳) اجرا شد، متکدیان در دو نوبت صبح و شب شناسایی و برای بررسی وضعیت، به مراکز ذیربط و حمایتی منتقل شدند.
دادستان مرکز مازندران بابیان اینکه مبارزه با تکدیگری تنها با جمعآوری ظاهری پایان نمییابد، تصریح کرد: هدف اصلی، شناسایی باندها و افراد سازمانیافتهای است که از فقر یا ناتوانی دیگران سوءاستفاده کرده و از این راه کسب درآمد میکنند. دستگاه قضایی در صورت احراز چنین مواردی با شدت برخورد خواهد کرد.
عالیشاه در ادامه گفت: شهرداری ساری موظف است با اجرای طرحهای مشابه تا زمان پاکسازی کامل معابر و فضاهای عمومی از پدیده تکدیگری، اقدامات خود را ادامه دهد. همچنین از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده موارد جدید از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری، موضوع را گزارش کنند.
وی با تأکید بر نگاه انسانی و حمایتی در اجرای این طرح یادآور شد: دستگاه قضایی ضمن برخورد قاطع با عناصر سودجو، نسبت به ارجاع کودکان کار و افراد بیسرپناه به مراکز حمایتی و بهزیستی اهتمام ویژه دارد تا از بازتولید آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
دادستان مرکز مازندران در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی متکدیان نیازمند همکاری بینبخشی و مشارکت مردم است. انتظار داریم با تداوم اجرای این طرح و آگاهی شهروندان از پیامدهای کمک نقدی به متکدیان، شاهد کاهش چشمگیر این پدیده و بهبود سیمای شهری باشیم.