خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیست‌وپنجمین رویداد ملی تا ثریا با محوریت گردشگری در شیراز برگزار می‌شود

بیست‌وپنجمین رویداد ملی تا ثریا با محوریت گردشگری در شیراز برگزار می‌شود
کد خبر : 1705244
لینک کوتاه کپی شد.

بیست‌وپنجمین رویداد ملی تا ثریا با عنوان گردشگری ارزش‌گذار و با محوریت توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در حوزه گردشگری، به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس و با همکاری هلدینگ پیشگامان زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج، پارک علم و فناوری شریف و پارک علم و فناوری استان فارس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،  رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس اظهار داشت: در این رویداد، شرکت‌های استارت‌آپی، صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی فرصت خواهند داشت تا طرح‌ها و ایده‌های خود را در محورهای مختلف گردشگری شامل اقتصاد گردشگری، حفظ محیط زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی، گردشگری پایدار و مسئولانه، سلامت و تندرستی، اقامتگاه‌های هوشمند، بازاریابی هوشمند گردشگری و زنجیره تأمین هوشمند ارائه کنند.

مجید میکاییلی،افزود: این برنامه با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در صنعت گردشگری برگزار می‌شود و علاوه بر بخش کارگاه‌های آموزشی، حمایت‌های مالی و پشتیبانی فنی از طرح‌های برتر نیز در نظر گرفته شده است.

میکاییلی مهلت ارسال طرح‌ها را تا ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد .

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با دعوت از علاقه‌مندان برای مشارکت در این رویداد خاطرنشان کرد: ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها از طریق سامانه www.pishgamanhub.com انجام می‌شود.

گفتنی است، سلسله رویدادهای ملی تا ثریا با هدف شتاب‌دهی به ایده‌های فناورانه در حوزه‌های علمی، صنعتی و اقتصادی در سراسر کشور برگزار می‌شود و این دوره با تمرکز بر گردشگری و فناوری‌های نوین سفر در استان فارس و شهر شیراز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ