به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم آغاز عملیات تعریض و 6 خطه شدن آزادراه ساوه - سلفچگان که با حضور وزیر راه‌وشهرسازی برگزار شد، افزود: مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها به خصوص زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل بسیار حائز اهمیت است و مورد تأکید قرار دارد.

وی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عملیات اجرایی آزادراه ساوه - سلفچگان اشاره کرده و ادامه داد: سرمایه‌گذار این پروژه با تعهد 90 درصدی وارد میدان شده و بنیاد مربوطه نیز به عنوان کارفرما مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده گرفته است. این مشارکت بخش خصوصی می‌تواند الگویی موفق برای سایر پروژه‌های ملی باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به پروژه‌های آزادراهی در استان اظهار داشت: در دولت چهاردهم، 4 پروژه آزادراهی در این استان فعال شده است. کنارگذر شمالی اراک از جمله این پروژه‌ها است که 24 کیلومتر آن آماده بهره‌برداری است. آزاد راه اراک - خرم‌آباد نیز 50 کیلومتر آن در محدوده استان کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که دارد، محل عبور و حمل‌نقل بیش از 99 درصد کالاهایی است که از شمال به جنوب و از شرق به غرب کشور منتقل می‌شوند. این استان از یک سو مسیر ترانزیتی اصلی کشور و از سوی دیگر مسیر عبور زائران اربعین محسوب می‌شود.

وی به آمار تصادفات جاده‌ای در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: حدود 70 درصد فوتی‌های جاده‌ای در این استان مربوط به افراد غیربومی است که از مسیرهای شریانی عبور می‌کنند. در این راستا توسعه آزادراه‌ها نقش مهمی در کاهش تلفات، حفظ سرمایه‌های انسانی و افزایش ایمنی سفرها دارد.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در 6 ماه نخست سال جاری، بیش از یک میلیون و 53 هزار مترمربع آسفالت پخش شده که رکوردی برابر با عملکرد پنج سال گذشته است. در حوزه مسکن نیز با وجود چالش‌های جدی، اقدامات مؤثری انجام شده و امروز می‌توان این دستاوردها را از افتخارات دولت در حل مشکلات اساسی مردم دانست.

آزادراه ساوه - سلفچگان می‌تواند تحولی بزرگ در ترانزیت کالا ایجاد کند

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز در این مراسم گفت: پروژه عملیات اجرایی آزادراه ساوه - سلفچگان با سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی، می‌تواند تحولی بزرگ در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا در کشور ایجاد کند. از سال 1400 پیگیری این پروژه آغاز شده و با تلاش‌های مستمر تصویب و اجرای آن به نتیجه رسید.

حجت‌الاسلام محمد سبزی به وضعیت نامناسب محور تهران - ساوه در گذشته اشاره داشته و افزود: این مسیر به دلیل حجم بالای تردد و فرسودگی، به وضعیت قیفی شکل داده شده بود و مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کرد. اما خوشبختانه با آغاز این پروژه، نگرانی‌ها در حال رفع شدن است.

وی همچنین به اهمیت توسعه ریلی در منطقه اشاره کرده و ادامه داد: اتصال 11 کیلومتر راه‌آهن از شهرک صنعتی شکوهیه در استان قم تا شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه که تنها 12 کیلومتر فاصله دارد، می‌تواند نقش مؤثری در ترانزیت کالا ایفا کند. با حمایت و دستور مقام عالی وزارت، امیدواریم این پروژه نیز به سرانجام برسد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس اظهار داشت: با توجه به آمار بالای تصادفات در محور همدان - جاده قدیم تهران، خواستار اختصاص منابع ویژه برای ایمن‌سازی این مسیر هستیم. همچنین در حوزه مسکن نیز با توجه به انجام قرعه‌کشی‌ها، مردم در انتظار واگذاری زمین هستند. انتظار داریم با دستور مقام عالی وزارت این روند تسریع شود.

آزادراه ساوه - سلفچگان یکی از محورهای راهبردی کشور است

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: مسیر 65 کیلومتری آزادراه ساوه - سلفچگان به عنوان یکی از محورهای راهبردی شبکه آزادراهی کشور، در فرایند اتصال تهران به استان‌های مرکزی، قم، اصفهان و جنوب کشور نقش مهمی دارد و روزانه حجم بالایی از ترافیک مسافری و ترانزیتی را پوشش می‌دهد.

جواد لنجابی افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل افزایش تعداد خطوط عبوری برای تردد روان‌تر روزانه حدود 42 هزار وسلیه نقیله و 35 درصد ترافیک سنگین است. اجرای این پروژه علاوه بر کاهش چشمگیر بار ترافیکی محورهای موازی، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده‌ای و توسعه اقتصادی منطقه‌ای خواهد شد.

درک عمیق مسئولان از ضرورت توسعه در حوزه حمل‌ونقل ارزشمند است

فرماندار شهرستان ساوه نیز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در منطقه مرکزی کشور، گفت: درک عمیق مسئولان از ضرورت توسعه در حوزه حمل‌ونقل، به ویژه در محدوده شهرستان ساوه که روزانه با حجم بالای تردد مواجه است، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

مهدی حسینی با تأکید بر جهش صنعتی منطقه در 2 دهه اخیر، افزود: علاوه بر نیازهای حمل‌ونقلی، شهرستان ساوه در حوزه شهرسازی و سکونت‌گاه‌ها نیز با چالش‌های جدی مواجه است. هفته‌های گذشته جلسات مختلفی با مسئولان عالی‌رتبه وزارت راه‌وشهرسازی جهت حل این چالش‌ها برگزار شده است.

