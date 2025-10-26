ورود دستگاه قضایی هرمزگان به موضوع تعیین تکلیف بنای تاریخی عمارت کلاه فرنگی بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، با هدف تعیین تکلیف وضعیت بنای تاریخی عمارت کلاه فرنگی بندرعباس جلسه ای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، مدیر حوزه علمیه استان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

در این نشست ضمن تبادل نظر در خصوص موضوع ترمیم بنای عمارت کلاه فرنگی بندرعباس، مقرر شد با همکاری ادارات مربوطه تفاهم‌نامه چند جانبه ای در این خصوص منعقد شود.

محمد شنبه زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: در تفاهم‌نامه مذکور، موضوع حریم عمارت، کاربری آن بعد از ترمیم، تعیین زمان بازسازی توسط میراث فرهنگی و نحوه بازدید عموم از این اثر تاریخی مشخص خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به وضعیت ممتاز استان هرمزگان در زمینه وجود جاذبه های گردشگری تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی و سایر متولیان دخیل در امر گردشگری باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب آثار تاریخی، شرایط لازم را در خصوص حفظ و حراست از این ابنیه‌ فراهم کنند.

گفتنی است؛ عمارت کلاه فرنگی بندرعباس در مجاورت بازار سنتی و روبروی اسکله شهید حقانی این شهر قرار گرفته و به نظر کارشناسان میراث فرهنگی، زمان احداث این بنای تاریخی با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال به دوران صفویه بر می شود.

