به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ بازوند در مراسم آغاز عملیات تعریض و 6 خطه شدن آزادراه ساوه - سلفچگان که با حضور وزیر راه‌وشهرسازی برگزار شد، افزود: این مسیر که از 4 خط به 6 خطه ارتقاء می‌یابد، به دلیل حجم بالای تردد، به مرحله اشباع رسیده بود و با جمع‌بندی کارشناسی، تصمیم به اجرای پروژه با مشارکت بخش خصوصی گرفته شد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری این پروژه بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال است که 90 درصد آن توسط بخش خصوصی و 10 درصد توسط دولت تأمین می‌شود. سوابق عمرانی مهندس هاشم‌زاده به عنوان سرمایه‌گذار این پروژه بسیار درخشان است، به گونه‌ای که نام این سرمایه‌گذار با سازندگی در کشور عجین شده است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار داشت: یکی از شاهکارها اجرای پروژه خرم‌آباد - کلزال بود که با شکافتن 110 کیلومتر از رشته‌ کوه‌های زاگرس، مسیر خرم‌آباد - اندیمشک را از 4 ساعت به حدود 2 ساعت کاهش داد و صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، مسیر 65 کیلومتری آزادراه ساوه - سلفچگان به عنوان یکی از محورهای راهبردی شبکه آزادراهی کشور، نقش مهمی در اتصال تهران به استان‌های مرکزی، قم، اصفهان و جنوب کشور دارد. این مسیر روزانه حجم بالایی از ترافیک مسافری و ترانزیتی را پوشش می‌دهد.

عملیات اجرایی این پروژه شامل افزایش تعداد خطوط عبوری برای تردد روان‌تر روزانه حدود 42 هزار وسلیه نقیله و 35 درصد ترافیک سنگین است. اجرای این پروژه علاوه بر کاهش چشمگیر بار ترافیکی محورهای موازی، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده‌ای و توسعه اقتصادی منطقه‌ای خواهد شد.

