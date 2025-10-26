استاندار لرستان:
آخرین یافتههای علمی برای نجات جنگلهای زاگرس و هیرکانی بررسی شد
استاندار لرستان گفت: در سفر به ایتالیا مسائل مهم زیست محیطی ، طبیعی و آخرین یافتههای علمی برای نجات جنگلهای زاگرس و هیرکانی بررسی شد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه چهارم آبان ماه در تشریح سفر انجام شده به ایتالیا در قالب هیاتی از جمهوری اسلامی اظهار داشت: به عنوان «مسئول هیاتی از جمهوری اسلامی ایران»، به دعوت یکی از شاخههای فعال سازمان ملل متحد در حوزه مسائل و بحرانهای زیست محیطی و طبیعی عازم کشور ایتالیا شدیم تا مسائل، چالش و دستاوردهای این حوزه را بررسی و پیگیری کنیم.
وی افزود: در این راستا با سازمانهای فعال و وابسته به سازمان ملل در مورد آخرین وضعیت و یافتههای زیست محیطی به گفتگو نشستیم تا بتوانیم در حوزه جنگلها و مقابله با آتش سوزی و زلزله، از این دستاوردها استفاده کنیم.
استاندار لرستان ادامه داد: این هیات در روز اول سفر، جلسات مفصلی با متولیان امر در این زمینه برگزار کرد و در روز دوم نیز در چیما (موسسه بین المللی پشتیبانی در زمینه حفظ و حراست از جنگل ها) موارد مختلف از جمله مسائل آب و هوایی بررسی شد که در این جلسه مذاکرات مفصل و تفاهماتی نیز صورت گرفت که یافتههای علمی روز دنیا را در اختیار متولیان امر قرار دهند.
شاهرخی با بیان اینکه در این سفر، تیم اعزامی رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور، مدیران و مسولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند گفت: ارتباطات موثری در این زمینه نیز با سازمانهای مربوطه ایجاد و گفتگوی مفصلی در حوزههای گردشگری و کشاورزی با سفیر ایران در ایتالیا انجام شد.
وی افزود: در این زمینه مقرر شد همکاریهای دوجانبه با سرمایهگذاریهای ایتالیایی انجام شود و پس از سفر نیز تداوم یابد.
استاندار لرستان ادامه داد: در پایان سفر در نشست با مسولان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)، در حوزه جنگلهای هیرکانی و زاگرس، گفتگو و بنا شد همکاری دوجانبهای برای تبادل علمی، تکنولوژیکی و روشهای جلوگیری و مهار آتش سوزی، صورت گیرد.
شاهرخی گفت: همچنین در این نشست مقرر شد کارشناسان طرف مقابل، برای تکمیل پروژههای ما در زمینه تبادل اطلاعات و به روز کردن یافتههای علمی، همکاری لازم را داشته باشند تا اطلاعات مربوط به متولیان امر جنگل ها، مراتع و حوزه کشاورزی کشور به روز شود که نقش موثری در زمینه پیشگیری و کاهش خسارتهای این حوزه خواهد داشت.
استاندار لرستان افزود: در گفتگوهای انجام شده توافقاتی به عمل آمد که میتوان با نشستهای دو جانبه از یافتههای مجموعه کارهای علمی اتحادیه اروپا و سراسر جهان به عنوان راهگشا استفاده کرد.
شاهرخی همچنین ضمن اشاره به رایزنیهای صورت گرفته در حوزه اقتصادی اظهار کرد: این دیدار در محل سفارت ایران در ایتالیا و با حضور سفیر ایران در این کشور برگزار شد که گفتگوهای دوجانبه برای حضور سرمایه گذاران در استان نیز صورت گرفت.
وی تاکید کرد: باوجود محدودیتهایی که در این زمینه داریم اما با پیگیریهای صورت گرفته، امکان ایجاد فرصتهای ویژه در این حوزه نیز وجود دارد.