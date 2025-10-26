وزیر راهوشهرسازی:
دولت چهاردهم در مسیر تحول و نوسازی زیرساختهای حملونقل کشور گام برمیدارد / دیپلماسی دولت در حوزه حملونقل فعال بسیار است
آغاز پروژه عملیات اجرایی تعریض آزادراه ساوه - سلفچگان با ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار
وزیر راهوشهرسازی گفت: دولت چهاردهم با رویکردی جهادی، علمی و مردمی در مسیر تحول و نوسازی زیرساختهای حملونقل کشور گام برمیدارد و توسعه متوازن مناطق کشور را با شتاب بیشتری پیگیری میکند. این دولت تلاش دارد تا با تکیه بر توان داخلی، خدمات عمرانی و توسعهای را به شکل عادلانه در کشور گسترش دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در مراسم آغاز عملیات تعریض و 6 خطه شدن آزادراه ساوه - سلفچگان، افزود: نگاه دولت بر حل مسائل مردم و محرومیتزدایی متمرکز است. در حوزه راهوشهرسازی نیز برنامههای گستردهای برای تکمیل پروژههای نیمهتمام تدوین شده است تا عدالت فضایی و توسعه متوازن در کشور محقق شود.
وی ادامه داد: پروژههای ریلی، جادهای و مسکن در دولت چهاردهم با مدیریت متمرکز، استفاده از فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی با سرعت بیشتری پیش میرود. هدف اصلی از تدوین و اجرای این برنامهها افزایش رضایتمندی مردم و کاهش فاصله خدماترسانی میان استانهای مختلف کشور است.
وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: در پروژههای گذشته حوزه ساختوساز شاهد بودیم که زمینها بدون آمادهسازی و زیرساختهای لازم مانند آب تحویل مردم شده بود. اما در یک سال اخیر تلاش شده تا با آمادهسازی کامل، روند تحویل واحدهای مسکونی پروژههای ساختوساز تسریع شود و پاسخگوی مطالبات انجام شده باشیم.
صادق مالواجرد بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه ساختوسازها تأکید داشته و تصریح کرد: بازگشت سرمایه برای بسیاری از فعالان حوزه ساختوساز، در شرایط خاص کشور، با سرافرازی ملی همراه است و این روحیه باید تقویت شود. آنچه در این مسیر دیده میشود، فراتر از منافع مالی، نشانهای از تعهد و عشق به سرزمین است.
وی به دیپلماسی دولت در حوزههای مختلف به خصوص در بخش حملونقل اشاره کرده و بیان داشت: دیپلماسی دولت در حوزه حملونقل فعال بسیار است. با توجه به رویکرد شخص رئیسجمهور در تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، حوزه حملونقل و دیپلماسی این حوزه نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.
وزیر راهوشهرسازی به سفرهای کاری خود اشاره داشته و تأکید کرد: در 2 هفته گذشته، سفری به کشور آذربایجان و نشست 2 روزهای در پاکستان داشتیم. برای نخستین بار، نشست سهجانبهای میان ایران، آذربایجان و روسیه در شهر باکو برگزار شد که اهمیت ویژهای برای تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب در محور رشت - آستارا دارد.
صادق مالواجرد همچنین به حضور معاونان نخستوزیر روسیه و آذربایجان در خاک ایران اشاره داشته و ابراز داشت: بازدید میدانی از پایانهها و مسیرهای منتهی به پایانههای ریلی و جادهای نشاندهنده عزم جدی کشور ایران و کشورهای طرفین برای توسعه زیرساختهای مشترک سهجانبه است.
وی بر نمایان شدن اثرات نشستها و توافقات بین ایران و کشورهای مذکور تأکید داشته و اضافه کرد: در ماههای آینده، اثرات این نشستها و توافقات بیشتر نمایان خواهد شد. قرارداد اجرایی میان کشورهای ایران و روسیه در حال نهایی شدن است. شتاب قابل توجهی در ساخت ریل رشت - آستارا ایجاد شده است.
وزیر راهوشهرسازی به پروژه آزادراه ساوه - سلفچگان اشاره کرده و گفت: اثرات این مسیر 62 کیلومتری تنها بیناستانی و ملی نبوده و مربوط به استانهای مرکزی و قم نیست، بلکه در سطح بینالمللی قابل توجه خواهد بود. این پروژه به عنوان بخشی از کریدورهای حملونقل کشور، نقش مهمی در تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه ایفا خواهد کرد.
صادق مالواجرد افزود: با توجه به اهمیتی که پروژه آزادراه ساوه - سلفچگان در ارتقاء جایگاه ایران در شبکه حملونقل منطقهای دارد و با همتی که در پیمانکار، استانداران هر 2 استان و همکاران شرکت ساخت وجود دارد، تعهد میدهیم که تا پایان دولت چهاردهم، عملیات تعریض و بهسازی این پروژه بهطور کامل به اتمام برسد.
وی به گفتوگوی اخیر خود با پیمانکار پروژه اشاره کرده و ادامه داد: بخش خصوصی نقش مؤثری در اجرای پروژه آزادراه ساوه – سلفچگان دارد. پیمانکاران، مهندسان و مشاوران این پروژه تنها به بازگشت سرمایه فکر نکردهاند، بلکه با دغدغه توسعه ملی و عشق به آبادانی کشور وارد میدان شدهاند.
وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: پروژه عملیات اجرایی 6 خطه شدن و تعریض آزادراه ساوه سلفچگان با 120 هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز و پیشبینی شده در 4 سال تکمیل شود. عملیات اجرایی این پروژه از ماهها پیش آغاز شده و امروز شاهد بهسازی قابل توجهی هستیم و از همکاران پرتلاش خودم در شرکت ساخت نیز صمیمانه تشکر میکنم.