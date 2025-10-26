افزایش ۵ درصدی تولید برنج سفید در گیلان
سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن برنج سفید در سال زراعی امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: امسال یک میلیون و ۱۲۳ هزار تن شلتوک برنج در گیلان تولید شد که از این مقدار شلتوک با احتساب راتون تولید شده، میزان تولید برنج سفید در سال زراعی جاری به ۶۸۰ هزار تن خواهد رسید که ۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.
وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته برای نخستین بار قیمتگذاری برنج انجام شد، افزود: میزان تولید محصولات کشاورزی باید با هزینهها متناسب باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کار برداشت راتون از شالیزارهای استان آغاز شده و بر خلاف کاهش بارشها و استقبال کمترکشاورزان از پرورش راتون، آمار خوبی از سطح پرورش این محصول در گیلان ثبت شده است.
صالح محمدی از رویکرد این سازمان برای ترویج، فرهنگسازی و آموزش کشت ماشینی در گیلان برای افزایش بهره وری خبر داد و افزود: کشاورزان پس از برداشت راتون، در ماههای پیش رو، زمینهای خود را با زدن شخم اولیه و لایروبی انهار برای کشت دوم و همچنین سال زراعی آینده آماده میکنند.