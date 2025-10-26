خبرگزاری کار ایران
استاندار گیلان:

ایران به فرهنگ و مفاخر ماندگار خود زنده است

استاندار گیلان با اشاره به نقش ماندگار چهره‌های فرهنگی و علمی در هویت ملی گفت: ایران به فرهنگ و مفاخر ماندگار خود زنده است.

به گزارش ایلنا از رشت،هادی حق‌شناس امروز  در آئین تجلیل از مفاخر فرهنگی استان با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی گیلان اظهار کرد: گیلان سرزمین بزرگان و اندیشمندانی است که هر یک در عرصه‌های علم، ادب، هنر و فرهنگ، برگ زرینی از تاریخ ایران را رقم زده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری گیلان در طراحی و اجرای این اثر فرهنگی افزود: از ابتدا تا انتهای این پروژه را با عشق و خلاقیت دنبال کرده‌اند، سپاسگزارم؛ ایشان چهره‌ای عمرانی اما در عین حال اهل ذوق و شعر هستند و حضور چنین افراد هنرمندی برای اعتلای استان مغتنم است.

حق‌شناس با اشاره به نشست اخیر برگزارشده برای بزرگداشت مرحوم احمد سمیعی گیلانی، ویراستار برجسته کشور، گفت: از مفاخر بزرگی چون دکتر محمد معین، کیومرث صابری و دکتر آذر اندامی گرفته تا استاد سمیعی، همگی نام گیلان را در عرصه ملی و جهانی درخشان کرده‌اند؛ این بزرگان شایسته تکریم و پاسداشت هستند.

استاندار گیلان ادامه داد: ممکن است آثار فیزیکی در برابر حوادث طبیعی از بین بروند، اما میراث فرهنگی و فکری ماندگار است؛ حافظ، سعدی، مولانا، سایه و دیگر بزرگان فرهنگی ماندگار مانده‌اند، چراکه ملت ایران همواره قدر مفاخر خود را دانسته و پاس داشته است.

وی تصریح کرد: ایران به خاطر فرهنگ ماندگارش زنده است و یکی از ویژگی‌های مهم ایرانیان همین ارج‌نهادن به بزرگان و نخبگان فرهنگی است.

حق‌شناس در پایان از همه دستگاه‌ها و نهادهای همراه از جمله شهرداری رشت، انجمن مفاخر، بنیاد مسکن، شرکت مهندسی مشاوره باوند، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با همکاری جمعی از نهادها، اثر ارزشمند طراحی‌شده توسط دختر گرانقدر این مفاخر، به بهترین شکل ممکن اجرا و مراسم گرامیداشت ایشان در موعد مقرر برگزار شود.

 

