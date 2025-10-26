سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش ایلنا از قزوین، «محمد نوذری» استاندار قزوین طی حکمی امیر تیموری را به عنوان سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای امیر تیموری

سلام علیکم

نظر به سوابق و تجارب ارزشمند و مفیدتان به موجب این حکم جنابعالی را بعنوان سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و فرامین دولت وفاق ملی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از فرصت ها و توانمندی ها در خدمت به مردم شریف استان قزوین موفق و موید باشید.

