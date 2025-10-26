خبرگزاری کار ایران
آلودگی هوا ۱۰ شهر خوزستان را فرا گرفت

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد، هوای سه شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح روز یکشنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت اهواز با شاخص ۱۷۵، بهبهان ۱۷۸ و خرمشهر ۱۵۷ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهرهای آبادان با شاخص ۱۴۶، باغملک و دزفول ۱۱۱، سوسنگرد ۱۴۶، شوشتر ۱۱۰، ماهشهر ۱۰۱، هویزه ۱۴۲ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، ملاثانی، هفتکل، هندیجان به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

هوای شهر مسجدسلیمان، دزپارت و رامشیر در روز جاری سالم و پاک گزارش شده است.

 

